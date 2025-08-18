Mi lesz itt a héten? Ma még átlagos nyári nap, de aztán jön a fordulat

Nyíregyháza időjárás: Bár a nyár végén járunk, a nappali meleg nem lesz olyan túlzó, mint ezelőtt, és az éjszakai, kora reggeli hűvös időjárás is segít felfrissülni a hét kezdete előtt.

Hétfői időjárás: napos, nyugodt és meleg

Forrás: koponyeg.hu / Shutterstock

Nyíregyháza hétfői időjárása: napos, nyugodt és meleg

A hét első napján a napsütésé marad a főszerep, ugyanakkor az égbolton időnként gomolyfelhők is megjelennek, melyek enyhe árnyékot vethetnek a tájra. Ezek azonban ártalmatlan felhők lesznek, esőtől, záportól nem kell tartanunk. A légmozgás mérsékelt marad, így a szabadtéri programokhoz ideális körülményeket biztosít az idő.

Forrás: koponyeg.hu

A reggeli órákban friss, 15 fok körüli hőmérsékletre ébredhetünk, ami kifejezetten kellemes a hétindító teendőkhöz. A nap folyamán a levegő gyorsan felmelegszik, délutánra 29 fok körüli csúcshőmérsékletet mérhetünk. A meleg ugyan érezhető lesz, de még nem kánikula, így a forróságot kevésbé tűrők is jól érezhetik magukat a szabadban.

A hétfő tehát derűs, nyugodt idővel kedvez azoknak, akik szabadtéri programot terveznek, legyen szó munkáról, kirándulásról vagy egyszerű pihenésről a szabadban.

Fronthatás

Nincs

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvashat a koponyeg.hu oldalon.

Kevésbé fülledt, napos időre számíthatunk a hét első napján. A folytatásban az átmeneti melegedést újabb lehűlés követő majd a hét közepén, ekkor többfelé csapadék is valószínű.

Országos időjárás előrejelzés: hétfő estig

Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő – írta a HungaroMet.

