Ma minden adott lesz egy tökéletes strandolós naphoz, de vajon meddig?

Nyíregyháza időjárása: az időjárás kifejezetten kedvező lesz a szabadtéri programokhoz, kirándulásokhoz, de leginkább a vízpart szerelmesei örülhetnek, hiszen minden adott lesz egy tökéletes strandolós naphoz.

Keddi időjárás: túlnyomóan napos

Forrás: koponyeg.hu

Kedden túlnyomóan derült idő várható, az égbolton legfeljebb néhány jelentéktelen, apró gomolyfelhő jelenhet meg, melyek nem zavarják meg a napsütést. Csapadékra sehol nem kell számítani, így igazán zavartalan, száraz időben bízhatunk. A levegő mozgása gyenge marad, így sem erős szél, sem hűsítő fuvallat nem enyhíti majd a meleget. A reggeli órákban már kellemes 18–20 fok körüli értékekkel indul a nap, délutánra pedig gyorsan felmelegszik a levegő. A csúcshőmérséklet 30 és 32 fok között alakul, ami országos hőséget jelent, ugyanakkor még nem a legelviselhetetlenebb forróság. A napsütés azonban erősen tűz majd, ezért a déli órákban ajánlott árnyékba húzódni vagy vízparton hűsölni.

Összességében a kedd a nyár egyik legszebb, legkellemesebb napjának ígérkezik, amikor minden adott a gondtalan pihenéshez, a nyaraláshoz vagy egy jó hangulatú kinti programhoz.

Fronthatás

Nincs

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Országos előrejelzés: kedd estig

Gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 32 fok között alakul. Késő estére 14 és 24 fok közé hűl le a levegő

Holnap is átlagos, nyári időjárásra számíthatunk, azonban már elkezdődik a melegedés folyamata. Marad a gomolyfelhős, napos idő, majd a hét közepén egy frontálzóna élesedik ki térségünkben, ami főként csütörtökön és pénteken többfelé okozhat csapadékot – írta a HungaroMet.

