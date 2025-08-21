Figyelem! Citromsárga riasztást adtak ki Szabolcs! Heves zivatarok és jégeső tarolhatja le vármegyénket

Időjárás: több vármegyére is citromsárga riasztást adtak ki. A délelőtti órákig főként az ország északi és keleti részein előfordulhatnak zivatarok, majd egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok. A cellákhoz viharos (ált. 60-80 km/h) széllökések, kisebb méretű jég és intenzív (15-25 mm) csapadék társulhat, az Északi-középhegység területén lokálisan felhőszakadás (> 30 mm) is lehet. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos (>90 km/h) széllökések, felhőszakadás (>30 mm) és jégeső (~ 2 cm) kíséretében. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.

Hevesebb időjárási jelenségekre is készülni kell.

Forrás: HungaroMet

A Dél-Alföldön a napi középhőmérséklet 25 fok fölé emelkedhet.

Országos időjárás előrejelzés: csütörtök estig

Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés. A reggeli csapadékgócok távozását követően átmenetileg csökken a csapadék esélye, majd délutántól előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Mozgalmas két nap következik: megsokasodnak a záporos, zivataros gócok, sőt csütörtökön heves zivatarokra is van esély. Északnyugat felől lehűlés kezdődik, a forró levegő péntekre az Alföldről is kiszorul – olvasható a Hungaromet oldalán.

