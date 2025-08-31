augusztus 31., vasárnap

49 perce

A meteorológiai nyár utolsó napja is mozgalmas lesz. Mutatjuk milyen időjárás várható a mai nap folyamán.

Figyelem! Kiadták a riasztást intenzív zivatarokra, felhőszakadásra – mutatjuk mi vár ránk ma

Forrás: Illusztráció: Shutterstock / szon

Riasztás: az aktuális és néhány órán belül bekövetkező veszélyes időjárási jelenségekre: Országos időjárás előrejelzés: vasárnap estig

Időjárás riasztás: zivatar felhőszakadás várható
Időjárás:  A meteorológiai nyár utolsó napja is mozgalmas lesz
Forrás: HungaroMet

A nap első felében az erősen felhős ég mellett az ország keleti felében lehetnek nagyobb felszakadozások a felhőzetben. Ekkor a középső és nyugati tájakon többfelé, másutt elszórtan alakulhat ki eső, zápor, egy-egy helyen zivatar. Délután nyugaton az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, keleten viszont mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és a középső valamint keleti megyékben alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Késő délutántól, estétől csökken a felhőzet és a csapadékhajlam. A Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik az északnyugati, nyugati szél. Másutt inkább csak a zivatarok környezetében lehet átmeneti szélerősödés. A hőmérséklet délután 23 és 30, késő este 17, 22 fok között valószínű – olvasható a HungaroMet.hu oldalon.

A meteorológiai nyár utolsó napja is mozgalmas lesz, de az ősz kezdetére átmenetileg megnyugszik időjárásunk.

Szöveges figyelmeztető időjárás előrejelzés

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.08.31. vasárnap éjfélig

Ma a déli óráktól késő estig jellemzően az ország északkeleti felén, harmadán alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 mm) vagy felhőszakadás (30-50, lokálisan > 50 mm) társulhat. Emellett szélerősödés (45-65 km/h), esetleg kisméretű jég (< 1-2 cm) is kísérheti a zivatargócokat.

Megj.: a domborzat függvényében villámárvíz is kialakulhat.

Fronthatás

Erős hideg

Orvosmeteorológia

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

