1 órája
Figyelem! Citromsárga riasztást adtak ki Szabolcs! Heves zivatarok és jégeső tarolhatja le vármegyénket
Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Hevesebb időjárási jelenségekre is készülni kell.
Forrás: Illusztráció: koponyeg.hu
Időjárás: több vármegyére is citromsárga riasztást adtak ki. A délelőtti órákig főként az ország északi és keleti részein előfordulhatnak zivatarok, majd egy átmeneti szünetet követően a déli, kora délutáni óráktól délnyugat felől újabb hullámban érkezhetnek, képződhetnek zivatarok. A cellákhoz viharos (ált. 60-80 km/h) széllökések, kisebb méretű jég és intenzív (15-25 mm) csapadék társulhat, az Északi-középhegység területén lokálisan felhőszakadás (> 30 mm) is lehet. Elsősorban délen heves zivatarok is előfordulhatnak erősen viharos (>90 km/h) széllökések, felhőszakadás (>30 mm) és jégeső (~ 2 cm) kíséretében. A késő délutáni, esti órákban a zivatarok rendszerbe is szerveződhetnek. A zivatartevékenység a késő esti óráktól fokozatosan gyengül, de teljesen nem szűnik meg.
A Dél-Alföldön a napi középhőmérséklet 25 fok fölé emelkedhet.
Országos időjárás előrejelzés: csütörtök estig
Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés. A reggeli csapadékgócok távozását követően átmenetileg csökken a csapadék esélye, majd délutántól előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.
Mozgalmas két nap következik: megsokasodnak a záporos, zivataros gócok, sőt csütörtökön heves zivatarokra is van esély. Északnyugat felől lehűlés kezdődik, a forró levegő péntekre az Alföldről is kiszorul – olvasható a Hungaromet oldalán.
Érkezik a felfrissülés! A hét közepére fordulva már korántsem lesz zavartalan a nyári időjárás.
Csütörtökön délnyugat felől egyre mozgalmasabb légköri helyzet alakul ki, amely több hullámban hoz magával záporokat, zivatarokat. A nap folyamán egyre inkább nő a légkör labilitása, így nemcsak esőre, hanem hevesebb időjárási jelenségekre is készülni kell.
Csütörtöki időjárás: Viharos fordulat a hét közepén
Már a délelőtti órákban előfordulhatnak elszórt záporok és zivatarok, amelyek azonban délutánra és estére kiterjedtebbé válnak. Ekkor egy nagyobb zivatarrendszer érkezhet, amely helyenként felhőszakadással és jégesővel is járhat. Zivatarok környezetében heves széllökésekre is számítani kell, ami akár károkat is okozhat a fákkal borított területeken vagy a szabadtéri programokon.
A szélirány a fronttal együtt északnyugatira fordul, és egyre inkább megerősödik. A heves zivatarokban a szélrohamok viharossá is fokozódhatnak, így a nap második felében érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.
A hőmérséklet tekintetében jelentős lesz a különbség az ország két része között: míg északnyugaton már csak 24 fok körüli csúcshőmérséklet várható, addig a délkeleti országrészben a forró nyár még tartja magát, ott 34 fok körüli értékeket mérhetünk. Ez a kettősség jól mutatja a közelgő front hatását, amely fokozatosan véget vet a kánikulának.
Orvosmeterológia
Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – írta a Köpönyeg.