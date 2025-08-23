Szombati időjárás: hétvégén beköszönt az ősz?

Szombati időjárás: napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, eső nélkül. Az ÉNy-i szél gyakran lesz élénk. Mindössze 20 és 26 fok között mozoghat a hőmérséklet, kora őszies időnk lesz.–írja a Köpönyeg

Szelesre fordul az időjárás: hétvégén beköszönt az ősz?

Fotó: Köpönyeg

Szombati időjárás: beköszönt az ősz?

Délelőtt a keleti, északkeleti harmadban és a nyugati tájakon lehet kissé több a felhő, délután viszont másutt is sok gomolyfelhő képződhet, amelyek a napsütést zavarhatják. Csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor. Ismét erőre kap az északnyugati, nyugati szél, amelyet többfelé kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Késő estére többnyire 9 és 19 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs

Napsütéses órák szám: 4-8 óra

UV sugárzás: erős

Szombatra – a péntekhez képest – már valamelyest nyugodt légköri helyzet ígérkezik. A reggeli órákban ugyan még sok lesz a felhő, de napközben egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, így hosszabb napos időszakok is várhatóak. Ugyanakkor elszórtan továbbra is előfordulhat egy-egy kisebb zápor. Az északnyugati, északi szél többfelé élénk, olykor erős lesz, ami még hűvösebbé teheti a levegőt. Hajnalban igazán friss időre számíthatunk, 9 és 17 fok közötti értékekkel, délután pedig mindössze 22–27 fokig emelkedik a hőmérséklet. Ez a változás már-már őszi hangulatot idézhet, ám a napos időszakok kellemesebbé teszik majd a napot.

Holnapi időjárás

Északnyugat felől egyre többfelé csökken a felhőzet, nagy területen kiderül az ég. Csapadék nem várható. A légmozgás fokozatosan veszít erejéből, de helyenként továbbra is kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 8 és 15 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos részeken helyenként ennél több fokkal hidegebb is lehet a hajnal.