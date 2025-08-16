Szombati időjárás: viharos szél válthatja a kánikulát!

Szombati időjárás: a hétvége első napja igazi nyári kánikulával indul. Már kora reggel meleg lesz, a nap folyamán pedig a sok napsütés hatására gyorsan emelkedik a hőmérséklet, délutánra pedig 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható országszerte. A délelőtti órákban még túlnyomóan derült vagy gyengén felhős égboltra számíthatunk, azonban a délután előrehaladtával a gomolyfelhők egyre látványosabban megjelennek, főként a Dunántúlon. Később ott már záporok, zivatarok is kialakulhatnak, melyek lokálisan hevesek lehetnek, erős széllökésekkel és intenzív csapadékkal. Az est közeledtével az északnyugati szél többfelé megerősödik, ami a forróságot ugyan enyhítheti, de egyúttal a zivatarok élénk kísérőjelenségeit is felerősítheti. –írja a Köpönyeg

Fotó: Köpönyeg

Szombati időjárás: szél a kánikula után

A szinte zavartalanul napos időt követően a nap második felében már kissé határozottabb gomolyfelhő-képződés valószínű, a magasabbra tornyosuló gomolyfelhőkből pedig elsősorban késő délutántól, estétől alakulhat ki - jobbára kevés helyen, elsősorban az északnyugati tájakon - zápor, zivatar. A Dunántúlon nagyobb területen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugatira, északira forduló szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33 és 39 fok között alakul. Késő estére 18 és 30 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet

Orvosmeteorológia Hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: gyenge hideg

Napsütéses órák szám: 2-8 óra

UV sugárzás: mérsékelt

Holnapi időjárás

Továbbra is képződhetnek gomolyfelhők, de alapvetően gyengén, helyenként közepesen felhős idő várható. Elsősorban a Dunántúlon, majd később az északi és középső tájakon is előfordulhat néhol zápor, zivatar. Az északias szél élénk, egy-egy helyen erős lesz, zivatarok mentén is lehet szélerősödés. Hajnalra általában 19 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet, de a szélvédett északi völgyekben hidegebb is lehet.