Apokaliptikus időjárás: tomboló szél, jégverés, majd újabb hőségsokk!

Zivatarokkal, viharos széllökésekkel és jégesővel csap le ránk a természet – és ez még csak a kezdet!

Apokaliptikus időjárás: tomboló szél, jégverés, majd újabb hőségsokk!

Vasárnap drámai fordulatot vesz az időjárás: egy alattomos hidegfront érkezik, amely nemcsak a rekkenő hőséget próbálja megtörni, de vele együtt záporok, zivatarok és akár jégverés is megérkezhet hazánkba. A meteorológusok szerint viharos széllökések (60–80 km/h), apróbb jégdarabok (<2 cm) és akár 30 mm feletti felhőszakadások is előfordulhatnak – főként a Duna vonalában és attól keletre.

Bár vasárnap még helyenként 36 fokot is mérhetünk, az északnyugati országrészben már érezhető lesz az enyhülés. Estére sem nyugszik meg teljesen az idő: éjszaka is aktívak maradhatnak a zivatarcellák, főként a keleti és déli régiókban. A viharok végleg csak hétfő hajnalra-hétre csendesednek el.

De ne örüljünk túl korán! A vihar után újabb hőhullám veszi át a stafétát: hétfőn és kedden újra 30-33 fokos maximumok várhatók, csapadéknak nyoma sem lesz, és a nap újra perzselni kezd.

A helyzet augusztus 20-a környékén válik különösen kiszámíthatatlanná: bár még szerdán is nyáriasan napos idő lesz, csütörtöktől újabb lehűlés, gomolyfelhők, záporok és viharos északi szél jöhet, miközben az ország egyik felén még mindig 35 fokos forróság, a másikon viszont már 25 fok körüli „őszi” hőmérsékletek várhatók.

 

A természet tombol, az időjárás kiszámíthatatlan – és mi vagyunk a sakktáblán a bábuk. Esernyőt és naptejet egyszerre vigyen magával, mert ami ma napsütés, az holnap már jégeső lehet!

 

