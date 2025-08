Ketyeg az időzített bomba az égen – tojásnagyságú jégviharral csap le ránk a szupercella? A szomszédot már elverte! (fotók és videók)

A nyugati országrészben narancs riasztást adtak ki. Szabolcs-Szatmár-Beregtől szerencsére még messze van a tojásnagyságú jégesőt hozó szupercella.

Tojásnagyságú jégesőt zúdított a tájra egy szupercella Szlovéniában, Celje közelében – hívta fel rá a figyelmet közösségi oldalán szombat este a HungaroMet. Mint írták, az intenzív zivatarok megközelítették a nyugati határt is, így narancs riasztás lépett életbe a heves zivatarok esélye miatt a szlovén-magyar határ környéki járásokban.

Videón az égszakadás:

A zivatartevékenység súlypontja fokozatosan kelet felé helyeződik át!

Vészjóslóan festett a radar képe, nagy erővel lépte át a határt a szlovéniai jégesőket okozó szupercella

Zivataros szombat este – figyelmeztetés a Dunántúlon

Szombat estére a hidegfront előterében már többfelé kialakulhatnak zivatarok. Az Északi-középhegységben már jelen lévő zivatarcellákhoz a késő esti óráktól nyugat, délnyugat felől a Dunántúlra is megérkeznek a viharok, amelyek akár rendszerbe is szerveződhetnek. Az éjszaka folyamán a zivatarzóna fokozatosan kelet felé húzódik, így vasárnap már a keleti országrészben is többfelé fordulhat elő csapadék – bár nem mindenütt.

A zivatarokat intenzív esőzés (15–25 mm), viharos széllökések (65–75 km/h) és kisebb jég (1–2 cm) kísérheti. A Dunántúl nyugati, délnyugati tájain nagyobb eséllyel heves zivatarokra is számítani kell, akár 80–90 km/h-s széllökésekkel és nagyobb jégdarabokkal (2–4 cm). A nyugat-dunántúli térségben felhőszakadás (>30 mm) sem kizárt.

Vasárnap: vihar után enyhülés

A front átvonulását követően vasárnap már hűvösebb, ugyanakkor továbbra is gomolyfelhős időre számíthatunk. Délelőtt főként a nyugati és középső országrészben, délután keleten fordulhat elő eső, zápor, zivatar. A szél északnyugatira fordul, és többfelé megerősödik, a hőmérséklet pedig 25–27 fok köré csökken – ezzel mérséklődik a napok óta tartó hőség.

Hétfőtől stabilizálódik az időjárás

A jövő hét elején már mérsékelten meleg, jellemzően napos idő ígérkezik. Hétfőn még a Tiszántúlon és az Északi-középhegység térségében előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, de az ország többi részén sok lesz a napsütés. Az északnyugati szél továbbra is élénk, erős marad. A nappali csúcshőmérséklet körülbelül 29 fok körül alakul.