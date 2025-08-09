augusztus 9., szombat

Megőrül az időjárás: 40 fokos forróság, aztán pedig ez jön...

Folytatódik a kánikula: strandidő a hétvégén, majd enyhülés a jövő hét elején.

Az előttünk álló hétvégén tovább fokozódik a nyári hőség, így aki szabadtéri programokat vagy strandolást tervez, annak ideális időjárásra van kilátása. A napos, száraz, forró idő szombaton és vasárnap is kitart, de vasárnap estétől egy hidegfront közelíti meg hazánkat, amely a jövő hét elején átmeneti enyhülést hozhat - írta a met.hu.

Szombat: Perzselő napsütés, eső nélkül

A hétvége első napján a nap szinte zavartalanul fog sütni, csupán néhány fátyolfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani, így semmi nem zavarja meg a nyári szabadtéri programokat. A hőmérséklet 30 és 38 fok között alakul, a hőség tehát országszerte érezhető lesz.

Vasárnap: Tetőzik a kánikula

Vasárnap igazi nyaralóidő várható: sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel és továbbra is csapadékmentes idővel. A hőmérséklet csúcsértéke 31 és 40 fok között mozoghat, ami már extrém melegnek számít. A nagy meleg hatására a délutáni órákban fülledtté válhat a levegő, este pedig egy hidegfront érkezik, amely véget vethet a tartós kánikulának - írta a koponyeg.hu.

Hétfő: Átmeneti enyhülés, élénkülő szél

A hidegfront hatására hétfőn kissé mérséklődik a hőség. A napsütés továbbra is dominál, de már megjelenhet némi gomolyfelhőzet, és helyenként egy-egy zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél időnként megélénkül, ami némi felfrissülést hozhat. A napi csúcshőmérséklet 31 és 37 fok között várható – ez még mindig meleg, de valamivel elviselhetőbb, mint a vasárnapi csúcsértékek.

Kedd: Újra forróság jön

A hőmérsékleti visszaesés nem tart sokáig: keddre ismét túlnyomóan napos, száraz és meleg idő valószínű, csapadék nélkül. A hőmérséklet újra 35 fok körül alakulhat, így a kánikula rövid pihenő után visszatér.

Tanácsok a hőség idejére

A hétvégi extrém meleg miatt fontos odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre, kerüljük a tűző napot a déli órákban, és gondoskodjunk a kisgyermekek, idősek, valamint a háziállatok védelméről is. A strandok és vízpartok népszerű célpontok lehetnek, de a fokozott UV-sugárzás miatt a naptej használata erősen ajánlott.

 

