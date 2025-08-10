Kerékpáros verseny
52 perce
Világklasszis bringások lepik el a Bereget – jön a 2025-ös Ifjúsági Kerékpáros Világkupa
Több mint 110 versenyző, 19 nemzetközi csapat és izgalmas futamok várják a nézőket.
– Ifjúsági Kerékpáros Világkupa Vásárosnaményban és a Beregben! Augusztus 14-én városunk és térségünk ad otthont a 2025-ös ifjúsági kerékpáros világkupa-sorozat záróállomásának. Tizenkilenc csapat, több mint 110 versenyző és látványos pályák várják a sportág kedvelőit.
- Első nap: Vásárosnamény központból rajtolva három nagy kör a Beregben, összesen 140 km.
- Második nap: délelőtt 90 km Ibrány térségében, délután Nyíregyházán 3,3 km-es egyéni időfutam.
A verseny ideje alatt forgalmi korlátozások és időszakos útlezárások várhatók. Kérjük a lakosság türelmét és együttműködését – tájékoztatott a város közösségi oldalán.
