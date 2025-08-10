augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

31°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerékpáros verseny

1 órája

Világklasszis bringások lepik el a Bereget – jön a 2025-ös Ifjúsági Kerékpáros Világkupa

Címkék#Bereg#Ifjúsági Kerékpáros Világkupa#Vásárosnaményban

Több mint 110 versenyző, 19 nemzetközi csapat és izgalmas futamok várják a nézőket.

Szon.hu

–  Ifjúsági Kerékpáros Világkupa Vásárosnaményban és a Beregben!  Augusztus 14-én városunk és térségünk ad otthont a 2025-ös ifjúsági kerékpáros világkupa-sorozat záróállomásának. Tizenkilenc csapat, több mint 110 versenyző és látványos pályák várják a sportág kedvelőit.

  •  Első nap: Vásárosnamény központból rajtolva három nagy kör a Beregben, összesen 140 km.
  •  Második nap: délelőtt 90 km Ibrány térségében, délután Nyíregyházán 3,3 km-es egyéni időfutam.
     A verseny ideje alatt forgalmi korlátozások és időszakos útlezárások várhatók. Kérjük a lakosság türelmét és együttműködését – tájékoztatott a város közösségi oldalán.  
Vásárosnamény közösségi oldala

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu