Kiadták a riasztást Szabolcsra! Megérkezett Lucas, zúdulhat az égi áldás: jégeső, akár felhőszakadás

Címkék#zápor zivatar#Időjáráselőrejelzés#Lukas#időjárás

Az időjárás nem tréfál! Pénteken ne hagyjuk otthon az esőkabátot, mert az előrejelzések szerint zápor, viharos széllökések, felhőszakadás várható vármegyénkben.

Szon.hu

Délnyugat felől elérte hazánkat a Lukas névre keresztelt légörvény, amely átvonul fölöttünk többfelé (de várhatóan nem mindenütt) csapadékkal - mögötte pedig az egész Kárpát-medencét elárasztja a hűvös légtömeg.

Zápor Zivatar időjárás
Zápor, zivatar akár jégesőt is hozhat a Lucas légörvény z
Forrás: HungaroMet

Ma elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki helyenként zivatarok. A zivatarokat viharos (~60-75 km/h) széllökések, intenzív csapadék (15-25 mm, lokálisan >25 mm), minimális eséllyel kisebb méretű jég (jellemzően ~1 cm) kísérheti. A késő délutáni, esti órákra várhatóan mindenütt megszűnik a zivatartevékenység az országban.

Megérkezett Lucas, zúdulhat az égi áldás: jégeső, akár felhőszakadás

Fotók: Bozsó Katalin

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Figyelmeztetést adtak ki zápor, zivatar akár jégeső is eshet

A nap első felében jellemzően erősen felhős idő várható, és északnyugatról újabb csapadékzóna érkezik, amely délkelet felé mozog. Kora este már inkább csak a keleti megyékben fordulnak elő erősen felhős vagy borult, csapadékos területek, majd késő estére ott is eláll az eső. A Dunántúlon délután már napos idő valószínű. Az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet többfelé erős lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulnak erős, főként a déli országrészben akár viharos széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon, míg melegebb a Viharsarokban lehet. Késő estére 15 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet – olvasható a HungaroMet oldalán.

