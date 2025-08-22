Kiadták a riasztást Szabolcsra! Megérkezett Lucas, zúdulhat az égi áldás: jégeső, akár felhőszakadás

Délnyugat felől elérte hazánkat a Lukas névre keresztelt légörvény, amely átvonul fölöttünk többfelé (de várhatóan nem mindenütt) csapadékkal - mögötte pedig az egész Kárpát-medencét elárasztja a hűvös légtömeg.

Forrás: HungaroMet

Ma elsősorban a Dunától keletre alakulhatnak ki helyenként zivatarok. A zivatarokat viharos (~60-75 km/h) széllökések, intenzív csapadék (15-25 mm, lokálisan >25 mm), minimális eséllyel kisebb méretű jég (jellemzően ~1 cm) kísérheti. A késő délutáni, esti órákra várhatóan mindenütt megszűnik a zivatartevékenység az országban.