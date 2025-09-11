1 órája
Zivatarok, szélrohamok és köd – kész káoszt hoz a ciklon
Így alakul a következő napok időjárása! Zivatarok, hidegfront és kora őszi fordulat: ezt hozza nekünk a ciklon!
A már megérkezett ciklon kellemetlen meglepetéseket okozhat Nyíregyházának is.
Forrás: illusztráció / Zs. M. J. - Nyíregyen Hallottam
Már megérkezett fölénk a ciklon csapadékzónája, amely éjszaka fokozatosan kelet, északkelet felé vonul, és sokfelé hoz esőt, záporesőt. A front mögött átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de vasárnap újabb hidegfront érkezik – írja a met.hu.
Ezt hozza a ciklon!
Ma a délnyugati, déli határvidéken (valamint kis eséllyel a Tisza vonalában) zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket intenzív csapadék (általában 15–25 mm) és szélerősödés kísérhet. A zivatartevékenység késő estére nagyrészt lecseng. A nyugati határvidéken hajnalra helyenként köd képződhet, de délelőttre feloszlik.
Előrejelzés a következő napokra a koponyeg.hu alapján:
Csütörtök
Reggelig többfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon várható eső, zápor. Délelőtt fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütés ígérkezik. Délután délnyugaton zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet 23–27 fok között alakul.
Péntek
A ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható. Délután elszórtan alakulhat ki zápor. Mérsékelten meleg idő lesz, 27 fok körüli maximumokkal.
Szombat
Sok napsütéssel indul a nap, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól az északnyugati térségben előfordulhat zápor. A reggeli 15 fok után délután 26 fokot mérhetünk.
Vasárnap
Erősen felhős idő valószínű, szórványosan záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet visszaesik, délután már csak 21–22 fok várható – igazi kora őszi hangulatot hoz a front.
Hétfő
Fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésben lesz részünk. Az északnyugati szél is mérséklődik, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.
Összességében tehát csapadékos, őszies lesz az idő, ami ha másnak nem, a gombagyűjtőknek biztosan kedvez!
Kincseken jársz, csak le kell hajolnod értük: Szabolcs egy igazi aranybánya!
Mutatjuk, melyik városrészben vehet legolcsóbban panelt Nyíregyházán, és azt is, hol a legdrágább (videó)