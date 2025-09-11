Zivatarok, szélrohamok és köd – kész káoszt hoz a ciklon

Már megérkezett fölénk a ciklon csapadékzónája, amely éjszaka fokozatosan kelet, északkelet felé vonul, és sokfelé hoz esőt, záporesőt. A front mögött átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de vasárnap újabb hidegfront érkezik – írja a met.hu.

Forrás: met.hu

Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére

Ma a délnyugati, déli határvidéken (valamint kis eséllyel a Tisza vonalában) zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket intenzív csapadék (általában 15–25 mm) és szélerősödés kísérhet. A zivatartevékenység késő estére nagyrészt lecseng. A nyugati határvidéken hajnalra helyenként köd képződhet, de délelőttre feloszlik.

Előrejelzés a következő napokra a koponyeg.hu alapján:

Csütörtök

Reggelig többfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon várható eső, zápor. Délelőtt fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütés ígérkezik. Délután délnyugaton zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet 23–27 fok között alakul.

Péntek

A ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható. Délután elszórtan alakulhat ki zápor. Mérsékelten meleg idő lesz, 27 fok körüli maximumokkal.

Szombat

Sok napsütéssel indul a nap, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól az északnyugati térségben előfordulhat zápor. A reggeli 15 fok után délután 26 fokot mérhetünk.

Vasárnap

Erősen felhős idő valószínű, szórványosan záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet visszaesik, délután már csak 21–22 fok várható – igazi kora őszi hangulatot hoz a front.

Hétfő

Fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésben lesz részünk. Az északnyugati szél is mérséklődik, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Összességében tehát csapadékos, őszies lesz az idő, ami ha másnak nem, a gombagyűjtőknek biztosan kedvez!