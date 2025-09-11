szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

18°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Zivatarok, szélrohamok és köd – kész káoszt hoz a ciklon

Címkék#szélrohamok#hidegfront#zivatar

Így alakul a következő napok időjárása! Zivatarok, hidegfront és kora őszi fordulat: ezt hozza nekünk a ciklon!

Szon.hu
Zivatarok, szélrohamok és köd – kész káoszt hoz a ciklon

A már megérkezett ciklon kellemetlen meglepetéseket okozhat Nyíregyházának is.

Forrás: illusztráció / Zs. M. J. - Nyíregyen Hallottam

Már megérkezett fölénk a ciklon csapadékzónája, amely éjszaka fokozatosan kelet, északkelet felé vonul, és sokfelé hoz esőt, záporesőt. A front mögött átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de vasárnap újabb hidegfront érkezik – írja a met.hu.

A felettünk lévő ciklon alaposan megkavarja a dolgokat.
Alaposan megkavarja a dolgokat a ciklon felettünk.
Forrás: met.hu
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére

Ezt hozza a ciklon!

Ma a délnyugati, déli határvidéken (valamint kis eséllyel a Tisza vonalában) zivatarok is kialakulhatnak, amelyeket intenzív csapadék (általában 15–25 mm) és szélerősödés kísérhet. A zivatartevékenység késő estére nagyrészt lecseng. A nyugati határvidéken hajnalra helyenként köd képződhet, de délelőttre feloszlik.

Előrejelzés a következő napokra a koponyeg.hu alapján:

Csütörtök
Reggelig többfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon várható eső, zápor. Délelőtt fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütés ígérkezik. Délután délnyugaton zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugati szél megerősödik. A hőmérséklet 23–27 fok között alakul.

Péntek
A ködfoltok megszűnése után napos, gomolyfelhős idő várható. Délután elszórtan alakulhat ki zápor. Mérsékelten meleg idő lesz, 27 fok körüli maximumokkal.

Szombat
Sok napsütéssel indul a nap, majd fokozatosan megnövekszik a felhőzet. Délutántól az északnyugati térségben előfordulhat zápor. A reggeli 15 fok után délután 26 fokot mérhetünk.

Vasárnap
Erősen felhős idő valószínű, szórványosan záporokkal, zivatarokkal. Az északnyugati szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A hőmérséklet visszaesik, délután már csak 21–22 fok várható – igazi kora őszi hangulatot hoz a front.

Hétfő
Fokozatosan csökken a felhőzet, egyre több napsütésben lesz részünk. Az északnyugati szél is mérséklődik, délután 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet.

Összességében tehát csapadékos, őszies lesz az idő, ami ha másnak nem, a gombagyűjtőknek biztosan kedvez!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu