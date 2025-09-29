szeptember 29., hétfő

5 órája

Ebbe nem lesz köszönet! Figyelmeztet a meteorológia zivatar, villámlás akár jégeső is előfordulhat

Címkék#szél#Időjáráselőrejelzés#időjárás#zivatar#zápor

Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és nem kizárt, hogy itt-ott elcsípünk egy-egy záport is. Ilyen időjárás vár ránk.

Szon.hu

Időjárás előrejelzés: A hét első napja már igazi kora őszi hangulatot hoz magával. Bár lesznek időszakok, amikor barátságosan kisüt a nap, a hétfői időjárás inkább a felhőké lesz.

Időjárás előrejelzés Nyíregyháza: zápor zivatar
12 napos időjárás előrejelzés
Forrás: koponyeg.hu

Hétfői időjárás előrejelzés Nyíregyháza: felhős, szeles napra készülhetünk

A friss, hűvös levegőt az északkeleti szél szállítja, amely sokfelé feltámad, néhol kifejezetten erős lökésekkel kísérve. Ez a szél nemcsak a faleveleket sodorja majd, hanem igazi őszi hangulatot is teremt. Érdemes tehát rétegesen öltözni, egy könnyű kabát vagy szélálló dzseki biztosan jól fog jönni, ha hosszabb időre a szabadban tartózkodunk. Az esernyőt sem árt bedobni a táskába, hiszen elszórtan záporok is kialakulhatnak, főleg a délutáni órákban. Bár nagyobb esőre nem kell számítani, az őszi időjárás már mutatja szeszélyes arcát.

A nappali felmelegedés ezúttal is mérsékelt lesz: 20 fok környékén tetőzik a hőmérséklet, ami jóval frissebb a szeptember eleji kánikulához képest. Ez a hőfok ideális sétára, de ha hosszabb szabadtéri programot tervezel, mindenképp legyen nálad valami melegebb ruha is, hiszen a szél miatt hűvösebbnek érezhetjük a levegőt.

Összességében a hétfő változékony, igazi átmeneti őszi nap lesz: napsütéssel, felhőkkel, széllel és némi záporral fűszerezve. Egy jó esernyő és egy réteges öltözet lesz a legjobb társad, ha útra kelsz ezen a kissé szeszélyes napon.

Fronthatás
Nincs

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Országos időjárás előrejelzés: hétfő estig

Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk, kevés helyen záporral, egy-egy zivatarral. Az északias szél napközben a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti megyékben több helyen megélénkül, utóbbi tájakon erős széllökés is előfordul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Késő estére 6, 13 fok közé hűl le a levegő.

Időjárás előrejelzés Nyíregyháza: Zápor
Forrás: HungaroMet

A hónap utolsó napjai (valamint október első napjai is) az ilyenkor szokásosnál hűvösebb, hidegebb időt tartogatnak - a hideg légtömegnek pedig nemcsak a Kárpát-medencében lesz utánpótlása – írta a HungaroMet.

