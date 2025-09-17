1 órája
Durva éjszaka elé nézünk, ezt mindenki érezni fogja Nyíregyházán és környékén
Hűvös reggel elé nézünk csütörtökön, sok helyen 10 fok alá zuhan a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek várhatóak!
Időjárás: Csípős csütörtök hajnal: Egyelőre még érezteti hatását a keddi hidegfront mögött érkezett hideg légtömeg - a csütörtöki reggel lesz a leghidegebb a héten. Ezt követően egyre inkább a nyugat felől érkező szubtrópusi légtömeg hatása érvényesül, hétvégén már országszerte nyárias időre számíthatunk – olvasható a HungaroMet oldalán.
Országos időjárás előrejelzés: csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig
Gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.
A szemfülesebbek már lencsevégre kaptak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett a különleges felhőket, melyet megosztottak a MetFigyelő - Észlelői közösség facebook csoportban.
Pillanat képek a felhők alólFotók: MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook oldal
