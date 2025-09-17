szeptember 17., szerda

1 órája

Durva éjszaka elé nézünk, ezt mindenki érezni fogja Nyíregyházán és környékén

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#közeli#MetFigyelő-Észlelő#hőmérséklet#fagypont#hidegfront

Hűvös reggel elé nézünk csütörtökön, sok helyen 10 fok alá zuhan a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken fagypont közeli értékek várhatóak!

Szon.hu

Időjárás: Csípős csütörtök hajnal: Egyelőre még érezteti hatását a keddi hidegfront mögött érkezett hideg légtömeg - a csütörtöki reggel lesz a leghidegebb a héten. Ezt követően egyre inkább a nyugat felől érkező szubtrópusi légtömeg hatása érvényesül, hétvégén már országszerte nyárias időre számíthatunk – olvasható a HungaroMet oldalán.

Időjárás hidegfront: Csípős hajnal
Időjárás: Csípős csütörtök hajnal
Forrás: MetFigyelő - Észlelői közösség facebook oldal / V.J.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Országos időjárás előrejelzés: csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig

Gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

A szemfülesebbek már lencsevégre kaptak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett a különleges felhőket, melyet megosztottak a MetFigyelő - Észlelői közösség facebook csoportban.

Pillanat képek a felhők alól

Fotók: MetFigyelő - Észlelői közösség Facebook oldal

 

 

