Durva éjszaka elé nézünk, ezt mindenki érezni fogja Nyíregyházán és környékén

Időjárás: Csípős csütörtök hajnal: Egyelőre még érezteti hatását a keddi hidegfront mögött érkezett hideg légtömeg - a csütörtöki reggel lesz a leghidegebb a héten. Ezt követően egyre inkább a nyugat felől érkező szubtrópusi légtömeg hatása érvényesül, hétvégén már országszerte nyárias időre számíthatunk – olvasható a HungaroMet oldalán.

Időjárás: Csípős csütörtök hajnal

Forrás: MetFigyelő - Észlelői közösség facebook oldal / V.J.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Országos időjárás előrejelzés: csütörtök reggeltől csütörtök éjfélig

Gyengén felhős, napos vagy derült időre készülhetünk, csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

A szemfülesebbek már lencsevégre kaptak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye felett a különleges felhőket, melyet megosztottak a MetFigyelő - Észlelői közösség facebook csoportban.