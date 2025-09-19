Erre nem számított senki! Fordulatot vesz az időjárás

Bár a reggelt helyenként párásság, ködfoltok indíthatják, ezek gyorsan feloszlanak, és hamarosan átveszi a főszerepet a napfény. Egész napra kellemes, nyugodt időjárás körvonalazódik, amely tökéletes lezárása lehet a hétnek.

Fordulatot vesz az időjárás: egy csipetnyi nyár a hétvégére

Forrás: koponyeg.hu

Pénteki időjárás Nyíregyháza: sok-sok napsütés, ideális hőmérséklet!

A délelőtti óráktól kezdve sok napsütésre számíthatunk, legfeljebb néhány vékony fátyolfelhő úszhat át az égen, ám ezek egyáltalán nem zavarják majd a derűs időt. Csapadék biztosan nem érkezik, így esernyőt nyugodtan otthon hagyhatjuk. A hőmérséklet délutánra 26–28 fok köré emelkedik, ami szuper alkalom arra, hogy még egy kicsit élvezzük a nyár melegét. Reggelre ugyan még friss, 12–15 fokos levegő vár, ezért induláskor érdemes egy vékony kardigánt vagy pulcsit magunkkal vinni, de délutánra már biztosan jólesik majd leülni egy teraszon vagy tenni egy sétát a napsütésben. A szél alig lengedez, így valóban nyugodt, kellemes idő köszönt be.

Fronthatás

Erős meleg

Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – olvasható a koponyeg.hu oldalon.

Országos időjárás előrejelzés: péntek estig

Túlnyomóan derült időre számíthatunk, viszont keleten, északkelet időnként kissé több lehet a felhő a napsütés mellett, de csapadék ott sem valószínű. A jellemzően nyugatias irányú légáramlás többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. Délutánra 23 és 29 fok közé melegszik fel a levegő. Késő este általában 11, 20 fok valószínű.

...a kánikula, a folytatásban ugyanis egyre melegebb levegő áramlik fölénk, így vasárnaptól keddig az ország egyes részein már 30 fok fölött fog alakulni a csúcshőmérséklet. Változás egy hullámzó hidegfront képében jövő hét közepén érkezhet – írta a HungaroMet.