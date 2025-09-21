Vénasszonyok nyara még kitart, de már közeledik a hidegfront

A következő napokban tovább erősödik a nappali felmelegedés, és folytatódik a nyugodt, napos, száraz időjárás. Kedden azonban változás kezdődik, hiszen egy hullámzó frontzóna, illetve annak déli ágán képződő mediterrán ciklon egyre közelebb kerülhet a Kárpát-medencéhez.

Időjárás: Napos időre számíthatunk.

Országos időjárás előrejelzés: vasárnap estig

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, kevés fátyolfelhő inkább csak a Dunántúlon lehet. A déli, délkeleti szelet az északkeleti és a délnyugati tájak kivételével már többfelé kísérik élénk, néhol erős lökések. A csúcshőmérséklet döntően 30 fok körül várható. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő – olvasható a HungaroMet oldalán.

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik

Időjárás Szabolcsban: Tart még a vénasszonyok nyara, de keddtől jön a durva fordulat

Vasárnap csak kevés fátyolfelhő szűri a ragyogó szeptemberi napsütést. Kizárt az eső. 30 fok körüli hőségre számíthatunk. A délkeleti szél megélénkül.

Hétfőn marad a szeptemberi kánikula sok napsütéssel, fátyolfelhőkkel. A délnyugati szél sokfelé megélénkülhet. 30 fok körüli meleg lesz, délkeleten akár 32-33 fok is lehet!

Kedden az ország északnyugati felén már erősen felhős lesz az ég, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulnak. Ezzel délkeleten még marad a fátyolfelhők mellett napos, száraz idő. 22 és 32 fok között mozoghat a hőmérséklet, ÉNy-on lesz a hűvösebb.

Szerdán már mindenhol erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és szórványosan várható eső, zápor, zivatar. Az ÉK-i szél egyre inkább megélénkül. 24 fok köré csökken a hőmérséklet.

Csütörtökön folytatódik a borongós, szeles idő, szórványosan újabb csapadékkal. A hőmérséklet tovább csökken, délután már csak 21-22 fok valószínű – írta a Köpönyeg.

