Jég veri szét ma este Szabolcsot? Nyírmadán és Tiszalökön már elkezdődött (videóval!)

Jégeső esett vármegyénkben. időjárás: a fogvacogtató reggelt sem ússzuk meg holnap.

Durván bekeményít az időjárás?

Forrás: MetFigyelő - Észlelői közösség

Nem úszta meg vármegyénk csapadék nélkül, Nyírmadán jég hullott, így indult a hét. Tiszalökön is jégeső esett. 

Hideg őszies fordulatot vett fel az időjárás, s ebben nincs nagy eltérés az ország különböző részein. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére ma estére riasztást adtak ki. Ma, illetve holnap délután elsősorban az északkeleti, északi területeken fordulhatnak elő zivatarok, amelyek este várhatóan mindenhol lecsengenek, olvasható a met.hu oldalán. 

Hűvös idővel indul a hét, néhol záporokkal. Az időjárás a hét további részében sem lesz jobb, sőt, kedden még hűvösebb levegő érkezik hazánkba. Ma éjszaka legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1, 7 fok között alakul, de a derült, szélvédett hidegre hajlamos helyeken -1, -2 fokig hűlhet a levegő. Talajmenti fagy másutt is több helyen előfordulhat. Kedden hajnalban az északias szél fokozatosan gyengül, élénk széllökés hajnalban már csak az északkeleti megyékben lehet. Az előrejelzések szerint pénteken tovább hűl a levegő és fagyos reggelre ébredhetünk. A koponyeg.hu oldalon azt olvashatjuk, hogy:

  • Kedden szórtan csapadékra is számítani lehet. Az északkeleti szél megerősödik, amely hűvösebb levegőt sodor hazánk fölé, így a hőmérséklet 15 fok közelébe esik vissza.
  • Szerdán Változékony, borongós, kora őszi időre számíthatunk, keletről érkező záporokkal. A reggeli órákban mindössze 1–7 fok lesz, napközben is csak 12–17 fokig melegszik a levegő.
  • Csütörtökön Folytatódik a felhős, szeles és hűvös időjárás. Hajnalban körülbelül 3, délután 15 fok körüli hőmérséklet valószínű.
  • Pénteken a hőmérséklet reggel 0 és +6, délután 11–17 fok között alakul.

Ma az Országos Mentőszolgálat a megváltozott időjárásra, az őszies időszakban bekövetkező balesetekre is felhívta a figyelmet. Az írták: Szeptember végéhez közeledve egyre korábban sötétedik, ráadásul az esős, borongós időjárás is ronthatja a látási viszonyokat. Ez fokozott figyelmet igényel minden közlekedőtől, gyalogosoktól, kerékpárosoktól és autósoktól egyaránt.

