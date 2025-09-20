Szombati időjárás: elő a rövidnadrágokkal, itt a szeptemberi kánikula!

Szombati időjárás: derült idő várható, szinte alig lesz felhő az égen. Nyárias meleg várható 25 és 30 fok közötti maximumokkal. A délies szél csak néha élénkül meg.–írja a Köpönyeg

Szombati időjárás: jön a szeptemberi kánikula!

Fotó: Köpönyeg

Szombati időjárás előrejelzés: jön a szeptemberi kánikula

Túlnyomóan derült, csapadékmentes időre számíthatunk, a nappali órákban inkább csak a Dunántúlon lehet némi magasszintű felhő az égen. A Kisalföldön megélénkül a délire forduló szél. A csúcshőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű. Késő estére többnyire 12 és 21 fok közé hűl le a levegő. –írta a HungaroMet

Szombaton szinte zavartalanul süt majd a nap, alig látszik majd felhő az égen. A nyárias meleg napközben 25 és 30 fok között alakul, így ideális idő lesz piknikhez, vagy akár strandoláshoz is. A szél többnyire mérsékelt marad, csak időnként élénkülhet meg a délies irányból, így semmi nem fogja zavarni a derűs hétvégi hangulatot. Érdemes naptejet és napszemüveget pakolni a táskába, hiszen a szeptemberi nap is tud még erősen tűzni.

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs

Napsütéses órák szám: 4-8 óra

UV sugárzás: mérsékelt

Holnapi időjárás

Vasárnap is folytatódik a nyárutó, sőt: még melegebb idő ígérkezik. A ragyogóan napos égbolt mellé továbbra is száraz idő társul, esőnek nyoma sem lesz. A déli, délkeleti szél időnként megélénkülhet, de inkább csak frissítőnek hat majd a kora őszi napsütésben. A hőmérséklet délutánra 30 fok környékére emelkedik, így ismét igazi kora őszi strandidő köszönt be.

Derült vagy fátyolfelhős, száraz idő várható az Észak-Dunántúlon időnként megélénkülő déli, délkeleti szél mellett. A minimum-hőmérséklet általában 12 és 19 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.

