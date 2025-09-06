szeptember 6., szombat

Mai évfordulók
4 órája

Szombati időjárás: sok napsütés, egy kis csavarral – így alakul a mai nap

Címkék#napsütés#szél#időjárás

Ma sok napsütés várható, helyenként gomolyfelhőkkel és záporokkal. Az élénk szél miatt érdemes figyelni az időjárás alakulását.

Szon.hu

Szombati időjárás: sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, ÉK-en egy-egy záporral, zivatarral. Az ÉNy-i szél többfelé lesz élénk, eleinte erős. 27 fok körül alakul a hőmérséklet. írja a Köpönyeg

Szombati időjárás: napsütés és egy kis csavar
Szombati időjárás: napsütés és egy kis csavar
Fotó: Köpönyeg

Szombati időjárás előrejelzés: 

Kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen lehetnek záporok, zivatarok. Napközben napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, eleinte még viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő. írta a HungaroMet

Sok napsütés, élénk szél

Szombaton a nap nagy részében sok napsütés várható, amelyet időnként gomolyfelhők tehetnek változatosabbá. Az ország legnagyobb részén száraz marad az idő, azonban az északkeleti megyékben nem zárható ki egy-egy rövid zápor vagy zivatar. A levegő hőmérséklete mérsékeltebb lesz, mint a hét közepén tapasztalt forróság, délutánra körülbelül 27 fokot mérhetünk.

Szombaton az északkeleti térségben még kialakulhat néhol zápor vagy zivatar, de vasárnapra már napos, szép időjárás ígérkezik.

A légmozgás érezhető lesz: az északnyugati szél több helyen megélénkül, sőt a nap első felében még erős lökések is kísérhetik. Emiatt a hőérzet kissé alacsonyabb lehet a mért értékeknél, különösen a szelesebb térségekben.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. Készítette dr. Pukoli Dániel

Fronthatás: nincs
Napsütéses órák szám: 4-8 óra 
UV sugárzás: mérsékelt

Holnapi időjárás

Túlnyomóan derült lesz az ég, csak elvétve lehetnek felhősebb körzetek. Csapadék nem lesz. Az északias szél fokozatosan veszít erejéből, északkeleten maradhat a legtovább élénk a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 18 fok között várható.

 

 

 

 

 

