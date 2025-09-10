Kiszámíthatatlan az időjárás: zivatarokkal tarkított nap elé nézünk

Kiszámíthatatlan időjárás: az esernyő legyen bekészítve. A hét közepére fordul az időjárás, és a nyárias, napos hangulatot ismét felhősebb, változékonyabb körülmények váltják fel.

Szerdai időjárás – borongós, záporos fordulat

Forrás: koponyeg.hu

Szerdai időjárás – borongós, záporos fordulat

Szerdán az ország nagy részén erősen felhős, helyenként borult égboltra kell számítani. A nap első felében, hajnalban és reggel szórványosan alakulhat ki eső vagy zápor, majd a kora délutáni óráktól délnyugat felől egyre többfelé érkezik újabb csapadék. Helyenként zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez rövid idő alatt lehulló nagyobb mennyiségű eső és szélerősödés is társulhat – olvasható a koponyeg.hu oldalán.

A hőmérséklet már mérsékeltebb lesz: a reggeli órákban kellemesen enyhe idő várható, délutánra pedig 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. A délkeleti szél időnként élénkebb lökésekkel fújhat, ami tovább fokozza a változékony időérzetet.

Összességében szerdán a nyári meleg kissé visszafogottabb lesz, miközben a csapadék és a felhősödés miatt sokan őszi hangulatot érezhetnek majd. Érdemes rétegesen öltözni és az esernyőt magunkkal vinni.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Fronthatás

Kettős

Orvosmeteorológia Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke).

Tőlünk délnyugatra ciklon alakul ki, amelynek áramlási rendszerében több hullámban valószínű csapadék. Lehűlésre nem kell készülni, a következő napokban is jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek.