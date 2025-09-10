szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

20°
+25
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

4 órája

Kiszámíthatatlan az időjárás: zivatarokkal tarkított nap elé nézünk

Címkék#csapadék#zivatar#zápor#felhőzet#esernyő

Őszt idéző arcát mutatja, így nem árt az esernyőt is kéznél tartani, szórványosan alakulhat ki eső vagy zápor. A szerdai időjárás már több tekintetben a csapadékosabb.

Szon.hu
Kiszámíthatatlan az időjárás: zivatarokkal tarkított nap elé nézünk

Időjárás: felhők alatt településrészlet, mint egy mesebeli táj

Fotó: MetFigyelő–Észlelői közösség

Kiszámíthatatlan időjárás: az esernyő legyen bekészítve. A hét közepére fordul az időjárás, és a nyárias, napos hangulatot ismét felhősebb, változékonyabb körülmények váltják fel.

időjárás, zápor,
Szerdai időjárás – borongós, záporos fordulat 
Forrás: koponyeg.hu

Szerdai időjárás – borongós, záporos fordulat 

Szerdán az ország nagy részén erősen felhős, helyenként borult égboltra kell számítani. A nap első felében, hajnalban és reggel szórványosan alakulhat ki eső vagy zápor, majd a kora délutáni óráktól délnyugat felől egyre többfelé érkezik újabb csapadék. Helyenként zivatarok is kialakulhatnak, melyekhez rövid idő alatt lehulló nagyobb mennyiségű eső és szélerősödés is társulhat – olvasható a koponyeg.hu oldalán.

A hőmérséklet már mérsékeltebb lesz: a reggeli órákban kellemesen enyhe idő várható, délutánra pedig 23 és 28 fok közötti értékeket mérhetünk. A délkeleti szél időnként élénkebb lökésekkel fújhat, ami tovább fokozza a változékony időérzetet.

Összességében szerdán a nyári meleg kissé visszafogottabb lesz, miközben a csapadék és a felhősödés miatt sokan őszi hangulatot érezhetnek majd. Érdemes rétegesen öltözni és az esernyőt magunkkal vinni.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Fronthatás
Kettős

Orvosmeteorológia

Kettős fronthatás terheli szervezetünket. A hidegfrontra érzékenyekre gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás. A megfigyelések szerint a hidegfrontra érzékenyeknél a görcsös panaszok fokozódnak, egyre erősödő fejfájás alakulhat ki, valamint a stroke kialakulásának kockázata is fokozottabb lehet. Sokaknál jelentkezhet fejfájás, fáradtságérzet, álmatlanság, csökkenhet a teljesítőképességük. A szív-és érrendszeri betegeknél gyorsabbá válhat a szívműködés, emelkedhet a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (agyvérzés) és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások (szívinfarktus, stroke). 

Tőlünk délnyugatra ciklon alakul ki, amelynek áramlási rendszerében több hullámban valószínű csapadék. Lehűlésre nem kell készülni, a következő napokban is jellemzően 25 fok körül alakulnak a csúcsértékek.

Országos időjárás előrejelzés: szerda estig

Délelőttől délnyugat felől újabb felhősödés várható, így az addigra kissé szakadozottabbá váló felhőzet ismét egyre több helyen - legkésőbb északkeleten is - záródik. A déli óráktól nyugat, délnyugat felől egyre többfelé valószínű eső, zápor, néhol zivatar, az Alpokalján jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Napközben megélénkül a délkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25, 31 fok között várható, de a Dunántúl csapadékos nyugati, délnyugati részein ennél hűvösebb valószínű. Késő este 18, 25 fokot mérhetünk – írta a HungaroMet.

Ajánljuk még: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu