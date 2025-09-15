szeptember 15., hétfő

Elképesztő!

40 perce

Kis szabolcsi faluról szólnak a hírek, csak hétfőn derült ki, mi történt vasárnap!

Tegnap már a délelőtti órákban megérkezett az a hidegfront, amely a Lengyelország felett kimélyült ciklonhoz tartozott - írta meg a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán. A front igen sok csapadékot hozott egy kis szabolcsi településnek!

Frontos napok: nem kevés csapadékot kapott a település.

Forrás: illusztráció / Google Maps

A front a kora esti órákban lépett ki a keleti határszélen, és sokfelé okozott esőt, záport, illetve felhőszakadással kísért zivatart, emellett a zivatarokat helyenként erős, Kecskeméten viharos széllökés kísérte. A front így festett:

A front helyzete tegnap 12 UTC-kor.
Forrás: HungaroMet Zrt.

Hozott bőven csapadékot a front!

Visszatérve a felhőszakadásokhoz: kis területen belül nagy csapadékösszeg-különbségek alakult ki, a TOP10-es listába pedig olyan mérőállomások kerültek be, ahol több esett, mint 30 mm.

Lónya, Tuzsér és Záhony is bekerült a toplistába: 

Forrás: HungaroMet Zrt.

A front elvonulta után éjszaka már nem sok minden történt, de az északkeleti határvidéken még előfordult konvektív csapadék.

 

