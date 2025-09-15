40 perce
Kis szabolcsi faluról szólnak a hírek, csak hétfőn derült ki, mi történt vasárnap!
Tegnap már a délelőtti órákban megérkezett az a hidegfront, amely a Lengyelország felett kimélyült ciklonhoz tartozott - írta meg a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán. A front igen sok csapadékot hozott egy kis szabolcsi településnek!
Frontos napok: nem kevés csapadékot kapott a település.
A front a kora esti órákban lépett ki a keleti határszélen, és sokfelé okozott esőt, záport, illetve felhőszakadással kísért zivatart, emellett a zivatarokat helyenként erős, Kecskeméten viharos széllökés kísérte. A front így festett:
Hozott bőven csapadékot a front!
Visszatérve a felhőszakadásokhoz: kis területen belül nagy csapadékösszeg-különbségek alakult ki, a TOP10-es listába pedig olyan mérőállomások kerültek be, ahol több esett, mint 30 mm.
Lónya, Tuzsér és Záhony is bekerült a toplistába:
A front elvonulta után éjszaka már nem sok minden történt, de az északkeleti határvidéken még előfordult konvektív csapadék.
