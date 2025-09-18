1 órája
Itt a dermesztő valóság: ez történt a szabolcsi faluban, amikor még csak ébredeztek az emberek!
Száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés országosan. Az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhettünk.
Az ősz leghidegebb reggelére ébredhettünk.
Az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhettünk az ország jó részén, az északi völgyekben 2-3 fokig süllyedt hajnalra a hőmérséklet, a Nyírségben és a Duna-Tisza közén pedig 4 fokos minimumokat mért több állomásunk is.
Száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés, a szél is fokozatosan mérséklődött, de az éjszaka második felében a Dunántúl fölé felhőzet húzódott, így ott több helyen is csak 10 fok közelében maradt a hőmérséklet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook oldalán.
Általában gyengén felhős, vagy derült napos időre készülhetünk, de előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti országrészben felhősebb lehet az ég. Csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő.
