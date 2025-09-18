szeptember 18., csütörtök

1 órája

Itt a dermesztő valóság: ez történt a szabolcsi faluban, amikor még csak ébredeztek az emberek!

Száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés országosan. Az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhettünk.

Szon.hu
Itt a dermesztő valóság: ez történt a szabolcsi faluban, amikor még csak ébredeztek az emberek!

Az ősz leghidegebb reggelére ébredhettünk.

Az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhettünk az ország jó részén, az északi völgyekben 2-3 fokig süllyedt hajnalra a hőmérséklet, a Nyírségben és a Duna-Tisza közén pedig 4 fokos minimumokat mért több állomásunk is. 

Leghidegebb reggel: HungaroMet
Az ősz eddigi leghidegebb reggelére ébredhettünk.
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook oldala

Száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés, a szél is fokozatosan mérséklődött, de az éjszaka második felében a Dunántúl fölé felhőzet húzódott, így ott több helyen is csak 10 fok közelében maradt a hőmérséklet – olvasható a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook oldalán.

Általában gyengén felhős, vagy derült napos időre készülhetünk, de előbb a Dunántúlon, majd a középső és északkeleti országrészben felhősebb lehet az ég. Csapadék nem lesz. A nyugatias szél csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul. Késő estére 13, 18 fok közé hűl le a levegő.

