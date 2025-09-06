szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

25°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Özönvíz zúdult Borsodra - vajon Szabolcs sem ússza meg? (fotókkal, videóval)

Címkék#özönvíz#zivatar#zápor

A szomszédos vármegye kapott rendesen. Özönvíz zúdult Miskolcra, Nyékládházán sütött a nap, miközben szakadt az eső.

Szon.hu
Özönvíz zúdult Borsodra - vajon Szabolcs sem ússza meg? (fotókkal, videóval)

Özönvíz zúdult Borsodra szombat reggel, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén két elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. Szombati időjárás: sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, ÉK-en egy-egy záporral, zivatarral. Az ÉNy-i szél többfelé lesz élénk, eleinte erős. 27 fok körül alakul a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

özönvíz Borsod Miskolc
Özönvíz Borsodban, leszakadt az ég Miskolcon Fotó: TGY

Özönvíz Borsodban, várható még zivatar

A borsodi özönvízről részletesen beszámolt társportálunk, a boon.hu, ahol friss fotók is vannak a reggeli zuhéról.

Kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen lehetnek záporok, zivatarok. Napközben napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, eleinte még viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő – írta a HungaroMet.

özönvíz Borsod Miskolc
Özönvíz zúdult Borsodra: zápor, zivatar, felhőszakadás várható szombaton. Forrás: met.hu

Szombaton az északkeleti térségben még kialakulhat néhol zápor vagy zivatar, de vasárnapra már napos, szép időjárás ígérkezik.

A légmozgás érezhető lesz: az északnyugati szél több helyen megélénkül, sőt a nap első felében még erős lökések is kísérhetik. Emiatt a hőérzet kissé alacsonyabb lehet a mért értékeknél, különösen a szelesebb térségekben.

A friss időjárási információkról folyamatosan beszámolunk portálunk felületén.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu