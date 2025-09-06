Özönvíz zúdult Borsodra - vajon Szabolcs sem ússza meg? (fotókkal, videóval)

Özönvíz zúdult Borsodra szombat reggel, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén két elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. Szombati időjárás: sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, ÉK-en egy-egy záporral, zivatarral. Az ÉNy-i szél többfelé lesz élénk, eleinte erős. 27 fok körül alakul a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.

Özönvíz Borsodban, leszakadt az ég Miskolcon Fotó: TGY

Özönvíz Borsodban, várható még zivatar

A borsodi özönvízről részletesen beszámolt társportálunk, a boon.hu, ahol friss fotók is vannak a reggeli zuhéról.

Kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen lehetnek záporok, zivatarok. Napközben napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, eleinte még viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő – írta a HungaroMet.

Özönvíz zúdult Borsodra: zápor, zivatar, felhőszakadás várható szombaton. Forrás: met.hu

Szombaton az északkeleti térségben még kialakulhat néhol zápor vagy zivatar, de vasárnapra már napos, szép időjárás ígérkezik.

A légmozgás érezhető lesz: az északnyugati szél több helyen megélénkül, sőt a nap első felében még erős lökések is kísérhetik. Emiatt a hőérzet kissé alacsonyabb lehet a mért értékeknél, különösen a szelesebb térségekben.

A friss időjárási információkról folyamatosan beszámolunk portálunk felületén.

