Özönvíz zúdult Borsodra - vajon Szabolcs sem ússza meg? (fotókkal, videóval)
A szomszédos vármegye kapott rendesen. Özönvíz zúdult Miskolcra, Nyékládházán sütött a nap, miközben szakadt az eső.
Özönvíz zúdult Borsodra szombat reggel, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye területén két elsőfokú, citromsárga riasztás van érvényben. Szombati időjárás: sok napsütésre számíthatunk gomolyfelhőkkel, ÉK-en egy-egy záporral, zivatarral. Az ÉNy-i szél többfelé lesz élénk, eleinte erős. 27 fok körül alakul a hőmérséklet – írja a Köpönyeg.
Özönvíz Borsodban, várható még zivatar
A borsodi özönvízről részletesen beszámolt társportálunk, a boon.hu, ahol friss fotók is vannak a reggeli zuhéról.
Kora délelőttig a Dunántúlon egyre kevesebb helyen lehetnek záporok, zivatarok. Napközben napos idő várható többnyire kevés fátyol- és gomolyfelhővel, kisebb körzetekben erőteljes lehet a gomolyfelhő-képződés. Az ország északkeleti, keleti harmadán előfordulhatnak záporok, zivatarok. Az északnyugati szelet nagy területen élénk, helyenként erős, eleinte még viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 32 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb. Késő estére 15 és 23 fok közé hűl le a levegő – írta a HungaroMet.
Szombaton az északkeleti térségben még kialakulhat néhol zápor vagy zivatar, de vasárnapra már napos, szép időjárás ígérkezik.
A légmozgás érezhető lesz: az északnyugati szél több helyen megélénkül, sőt a nap első felében még erős lökések is kísérhetik. Emiatt a hőérzet kissé alacsonyabb lehet a mért értékeknél, különösen a szelesebb térségekben.
A friss időjárási információkról folyamatosan beszámolunk portálunk felületén.
