2 órája
Az egész országban csak mi vagyunk nagy veszélyben!
Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint ma délután északkeleten egy-egy zivatar is kialakulhat, amelyet jégdara kísérhet.
Kiadták a riasztást!
Forrás: illusztráció / Metfigyelő / Facebook
Egy hidegörvény határozza meg a következő napok időjárását, emiatt változékony, hűvös időre készülhetünk – írta a met.hu. A nappalok is alacsony hőmérsékletet hoznak, az éjszakák pedig többfelé hidegek lesznek, helyenként fagypont alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála.
Figyelmeztető előrejelzés – 2025.09.30. kedd éjfélig, még a riasztást is kiadták
Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ma délután északkeleten zivatar is kialakulhat, jégdara kíséretében. A gyorsan átvonuló cellák széllökésekkel és rövid ideig tartó, intenzív csapadékkal járhatnak.
Tiszalökön már tegnap jég esett!
Részletes előrejelzés
Kedd:
Délnyugaton erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan zápor is előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad. Reggel 5, délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet - írta a koponyeg.hu.
Szerda:
Észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, szórványosan záporeső várható. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. Délután 14–15 fok valószínű.
Csütörtök:
Marad a borongós, hűvös idő, elszórtan záporokkal. Az északkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután ismét 14–15 fok körül alakul a hőmérséklet.
Péntek:
Változóan felhős időre van kilátás, csak elvétve fordulhat elő csapadék. Hajnalban sokfelé talajmenti fagyra, néhol két méteres magasságban is fagyra kell számítani. Délután 11–17 fok várható.
Szombat:
Folytatódik a változékony, szeles, hűvös idő. Záporesők főleg a délutáni órákban fordulhatnak elő. A hőmérséklet 14 fok körül tetőzik.
