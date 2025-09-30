Az egész országban csak mi vagyunk nagy veszélyben!

Egy hidegörvény határozza meg a következő napok időjárását, emiatt változékony, hűvös időre készülhetünk – írta a met.hu. A nappalok is alacsony hőmérsékletet hoznak, az éjszakák pedig többfelé hidegek lesznek, helyenként fagypont alá is süllyedhet a hőmérő higanyszála.

Kiadták a riasztást vármegyénkre!

Forrás: met.hu

Figyelmeztető előrejelzés – 2025.09.30. kedd éjfélig, még a riasztást is kiadták

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint ma délután északkeleten zivatar is kialakulhat, jégdara kíséretében. A gyorsan átvonuló cellák széllökésekkel és rövid ideig tartó, intenzív csapadékkal járhatnak.

Tiszalökön már tegnap jég esett!

Részletes előrejelzés

Kedd:

Délnyugaton erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan zápor is előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad. Reggel 5, délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet - írta a koponyeg.hu.

Szerda:

Észak, északkelet felől gyakran erősen megnövekszik a felhőzet, szórványosan záporeső várható. Az északkeleti szél egyre inkább megélénkül. Délután 14–15 fok valószínű.

Csütörtök:

Marad a borongós, hűvös idő, elszórtan záporokkal. Az északkeleti szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután ismét 14–15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Péntek:

Változóan felhős időre van kilátás, csak elvétve fordulhat elő csapadék. Hajnalban sokfelé talajmenti fagyra, néhol két méteres magasságban is fagyra kell számítani. Délután 11–17 fok várható.

Szombat:

Folytatódik a változékony, szeles, hűvös idő. Záporesők főleg a délutáni órákban fordulhatnak elő. A hőmérséklet 14 fok körül tetőzik.