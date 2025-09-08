Kiadták a riasztást, durva, ami felénk közelít: zivatar, felhőszakadás, jégeső – a szomszéd vármegyét már elérte (videó)

Intenzív zivatarok felhőszakadással: Ma a déli órákig az Északi-középhegység keleti térségében és az Észak-Alföldön fordulhatnak elő zivatarok, majd a késő délutáni óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismételten számítani lehet kialakulásukra. Az esti órákban a zivatartevékenység átmenetileg gyengül, majd hozzávetőlegesen az éjféli óráktól az Északi-középhegység nyugati térsége felől újabb hullámban képződhetnek, és fokozatosan kelet felé helyeződnek. Az intenzívebb cellákat felhőszakadás (>30-40 mm; lokálisan >50-60 mm), viharos széllökés (60-80 km/h) és kisebb méretű jég (~1-2 cm; kis valószínűséggel >2 cm) kísérheti.

Citromsárga riasztást adtak ki vármegyénkre: zivatar, felhőszakadás, kisebb méretű jég is eshet

Forrás HungaroMet

Kedden délelőtt az éjszaka képződő zivatarok fokozatosan egyre inkább a Tiszántúlra és az északkeleti vármegyékre korlátozódnak, melyek fő veszélyforrása a helyenként előforduló felhőszakadások (>30 mm), de kisebb méretű jég (<2 cm) és viharos széllökések (60-70 km/h) továbbra is előfordulhatnak. A délutáni órákban fokozatosan megszűnnek a zivatarok, majd estétől, késő estétől délnyugat felől labilizálódik a légkör, így ott helyenként zivatarok képződhetnek intenzív csapadék (15-25 mm; lokálisan felhőszakadás >30 mm), kisebb méretű jég és erős, esetleg viharos széllökések kíséretében.