Felkészültél? Mozgalmas napra ébredünk, kiderül, mit tartogat az időjárás hétfőre

Hétfőre változékony, őszi idő ígérkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A reggeli hűvös órákat naposabb délután követi, de estére eső és borongós idő érkezik. Érdemes lesz rétegesen öltözni, és az esernyőt sem hagyni otthon.

Holnapi időjárás: vajon tartogat nekünk meglepetéseket?

Országos előrejelzés

Nyugat felől fokozatosan mindenhol beborul az ég. Nagyobb eséllyel az ország déli felén és a Dunántúlon fordulhat elő eső, zápor, egy-egy zivatar. A nyugati, északnyugati szél helyenként megélénkül. A holnapi időjárás legmagasabb nappali hőmérséklete 11 és 16 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő – olvasható a HungaroMet oldalán.

Holnapi időjárás: így alakul a hőmérséklet október 27-én hétfőn

Időjárás: így alakul az október 27-i nap Szabolcs-Szatmár-Beregben!

Reggel (6–9 óra):

Hűvös, derült időre számíthatunk, a hőmérséklet 0–4 °C között alakul. Szélcsendes, de a völgyekben párásság, helyenként köd képződhet.

Délután (12–15 óra):

A felhőzet fokozatosan növekszik, a hőmérséklet 9–12 °C körül alakul. Szórványosan előfordulhat gyenge zápor. A délnyugati, nyugati szél élénk lehet, 20–30 km/h‑ás lökésekkel.

Este (18–21 óra):

Borongós, esős időre van kilátás, a hőmérséklet 8–10 °C között alakul. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet.

Aktuális riasztások 2025. 10. 27-re Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére

A Magyar Meteorológiai Szolgálat jelenleg nem adott ki figyelmeztetést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére. Országos szinten sem várható kritériumot elérő veszélyes időjárási jelenség.

Járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Nyíregyházi járás 4 12 9 Mátészalkai járás 3 11 7 Kisvárdai járás 3 11 7 Fehérgyarmati járás 3 11 7 Tiszavasvári járás 4 12 9 Csengeri járás 3 11 7 Ibrányi járás 3 11 7 Baktalórántházai járás 3 11 7 Nagyhalászi járás 4 12 9 Vásárosnaményi járás 3 11 7 Nyírbátori járás 3 11 7 Záhonyi járás 2 10 6 Tarpa–Beregi térség (Fehérgyarmat környéke) 2 10 6

Összegzés

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hűvös reggel, naposabb délután és borongós, esős este várható. A változékony időjárás miatt ajánlott réteges öltözködés és az esernyő kéznél tartása. A hőmérséklet 0–12 °C között alakul, a szél délután élénk lehet, így a szabadtéri programoknál figyelni kell a szeles körülményekre. A nap hangulata igazi őszi, kissé szeles, de változatos lesz.

