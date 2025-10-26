43 perce
Felkészültél? Mozgalmas napra ébredünk, kiderül, mit tartogat az időjárás hétfőre
Érdemes lesz rétegesen öltözni, és az esernyőt sem hagyni otthon. Cikkünkből kiderül a holnapi időjárás.
Hétfőre változékony, őszi idő ígérkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A reggeli hűvös órákat naposabb délután követi, de estére eső és borongós idő érkezik. Érdemes lesz rétegesen öltözni, és az esernyőt sem hagyni otthon.
Országos előrejelzés
Nyugat felől fokozatosan mindenhol beborul az ég. Nagyobb eséllyel az ország déli felén és a Dunántúlon fordulhat elő eső, zápor, egy-egy zivatar. A nyugati, északnyugati szél helyenként megélénkül. A holnapi időjárás legmagasabb nappali hőmérséklete 11 és 16 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő – olvasható a HungaroMet oldalán.
Időjárás: így alakul az október 27-i nap Szabolcs-Szatmár-Beregben!
Reggel (6–9 óra):
Hűvös, derült időre számíthatunk, a hőmérséklet 0–4 °C között alakul. Szélcsendes, de a völgyekben párásság, helyenként köd képződhet.
Délután (12–15 óra):
A felhőzet fokozatosan növekszik, a hőmérséklet 9–12 °C körül alakul. Szórványosan előfordulhat gyenge zápor. A délnyugati, nyugati szél élénk lehet, 20–30 km/h‑ás lökésekkel.
Este (18–21 óra):
Borongós, esős időre van kilátás, a hőmérséklet 8–10 °C között alakul. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet.
Aktuális riasztások 2025. 10. 27-re Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére
A Magyar Meteorológiai Szolgálat jelenleg nem adott ki figyelmeztetést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére. Országos szinten sem várható kritériumot elérő veszélyes időjárási jelenség.
Járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Nyíregyházi járás
|4
|12
|9
|Mátészalkai járás
|3
|11
|7
|Kisvárdai járás
|3
|11
|7
|Fehérgyarmati járás
|3
|11
|7
|Tiszavasvári járás
|4
|12
|9
|Csengeri járás
|3
|11
|7
|Ibrányi járás
|3
|11
|7
|Baktalórántházai járás
|3
|11
|7
|Nagyhalászi járás
|4
|12
|9
|Vásárosnaményi járás
|3
|11
|7
|Nyírbátori járás
|3
|11
|7
|Záhonyi járás
|2
|10
|6
|Tarpa–Beregi térség (Fehérgyarmat környéke)
|2
|10
|6
Összegzés
Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hűvös reggel, naposabb délután és borongós, esős este várható. A változékony időjárás miatt ajánlott réteges öltözködés és az esernyő kéznél tartása. A hőmérséklet 0–12 °C között alakul, a szél délután élénk lehet, így a szabadtéri programoknál figyelni kell a szeles körülményekre. A nap hangulata igazi őszi, kissé szeles, de változatos lesz.
