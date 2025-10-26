október 26., vasárnap

Dömötör névnap

10°
+13
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

43 perce

Felkészültél? Mozgalmas napra ébredünk, kiderül, mit tartogat az időjárás hétfőre

Címkék#Időjáráselőrejelzés#Szatmár-Bereg vármegyében#időjárás#eső#borongós

Érdemes lesz rétegesen öltözni, és az esernyőt sem hagyni otthon. Cikkünkből kiderül a holnapi időjárás.

Szon.hu

Hétfőre változékony, őszi idő ígérkezik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A reggeli hűvös órákat naposabb délután követi, de estére eső és borongós idő érkezik. Érdemes lesz rétegesen öltözni, és az esernyőt sem hagyni otthon.

Holnapi időjárás: borongós esős idő várható Szabolcsban.
Holnapi időjárás: vajon tartogat nekünk meglepetéseket?
Forrás: szon.hu / archív fotó

Országos előrejelzés

Nyugat felől fokozatosan mindenhol beborul az ég. Nagyobb eséllyel az ország déli felén és a Dunántúlon fordulhat elő eső, zápor, egy-egy zivatar. A nyugati, északnyugati szél helyenként megélénkül. A holnapi időjárás legmagasabb nappali hőmérséklete 11 és 16 fok között várható. Késő estére 6 és 11 fok közé hűl le a levegő – olvasható a HungaroMet oldalán.

Holnapi időjárás: borongós esős idő várható Szabolcsban.
Holnapi időjárás: így alakul a hőmérséklet október 27-én hétfőn
Forrás: hungaromet.hu

Időjárás: így alakul az október 27-i nap Szabolcs-Szatmár-Beregben!

Reggel (6–9 óra):
Hűvös, derült időre számíthatunk, a hőmérséklet 0–4 °C között alakul. Szélcsendes, de a völgyekben párásság, helyenként köd képződhet.

Délután (12–15 óra):
A felhőzet fokozatosan növekszik, a hőmérséklet 9–12 °C körül alakul. Szórványosan előfordulhat gyenge zápor. A délnyugati, nyugati szél élénk lehet, 20–30 km/h‑ás lökésekkel.

Este (18–21 óra):
Borongós, esős időre van kilátás, a hőmérséklet 8–10 °C között alakul. A szél többfelé megélénkül, néhol megerősödhet.

Aktuális riasztások 2025. 10. 27-re Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére

A Magyar Meteorológiai Szolgálat jelenleg nem adott ki figyelmeztetést Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére. Országos szinten sem várható kritériumot elérő veszélyes időjárási jelenség.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Járások szerinti előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Nyíregyházi járás4129
Mátészalkai járás3117
Kisvárdai járás3117
Fehérgyarmati járás3117
Tiszavasvári járás4129
Csengeri járás3117
Ibrányi járás3117
Baktalórántházai járás3117
Nagyhalászi járás4129
Vásárosnaményi járás3117
Nyírbátori járás3117
Záhonyi járás2106
Tarpa–Beregi térség (Fehérgyarmat környéke)2106

Összegzés

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hűvös reggel, naposabb délután és borongós, esős este várható. A változékony időjárás miatt ajánlott réteges öltözködés és az esernyő kéznél tartása. A hőmérséklet 0–12 °C között alakul, a szél délután élénk lehet, így a szabadtéri programoknál figyelni kell a szeles körülményekre. A nap hangulata igazi őszi, kissé szeles, de változatos lesz.

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu