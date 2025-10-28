Holnap sem lesz teljesen nyugodt az égbolt felettünk – mutatjuk, milyen időre számíthatunk szerdán

A holnapi időjárás: Szerdán egy hidegfront érinti hazánkat és ez megtöri az eddig egyenletesebbnek látszó melegedés mértékét és ütemét.

A holnapi időjárás a vártnál változékonyabb

Forrás: HungaroMet

Országos előrejelzés szerda reggeltől szerda éjfélig

Napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg felhőtömbök érkezhetnek, így felhősebb körzetek, időszakok előfordulhatnak, emellett estétől nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél megélénkülhet, délnyugaton olykor meg is erősödhet. Este, késő este a nyugati, északnyugati országrészben tovább erősödik a szél, amely helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – olvasható a HungaroMet oldalán.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A nap kissé hűvösen kezdődik: várhatóan 5–8 °C körüli hőmérsékletre lehet számítani, völgyekben akár ennél kevesebbre. A felhőzet: napkeltekor még több lehet a felhő, de aztán fokozatosan ritkulhat. A szél mérsékelten fúj majd, de az észak-északnyugatira forduló irány már jelezheti a nap során várható élénk légmozgást. Csapadék reggel nem valószínű. Délután: A hőmérséklet délután 14–17 °C köré emelkedhet. Általában napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg felhőtömbök érkezhetnek. A szél délután északnyugatira, nyugatira fordulhat, ekkor erősödhet, légmozgásként 20 km/h körüli, lökésekben erősebb lehet a szél. Csapadék továbbra sincs kilátásban.

Aktuális riasztások október 29-ére

A hivatalos közlemények alapján jelenleg nincs érvényben riasztás a megyére. Ez azt jelenti, hogy nem várható olyan időjárási helyzet, amely miatt fokozott óvatosságra lenne szükség (zivatar, erős szél, felhőszakadás nem szerepel az előrejelzésben).