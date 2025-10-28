1 órája
Holnap sem lesz teljesen nyugodt az égbolt felettünk – mutatjuk, milyen időre számíthatunk szerdán
A vártnál változékonyabb időre számíthatunk, egy hidegfront érinti hazánkat. Mutatjuk, hogyan alakul a holnapi időjárás Szabolcs vármegyében!
A holnapi időjárás: Szerdán egy hidegfront érinti hazánkat és ez megtöri az eddig egyenletesebbnek látszó melegedés mértékét és ütemét.
Országos előrejelzés szerda reggeltől szerda éjfélig
Napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg felhőtömbök érkezhetnek, így felhősebb körzetek, időszakok előfordulhatnak, emellett estétől nyugat felől megvastagszik a fátyolfelhőzet. Csapadék nem lesz. A délnyugati, déli szél megélénkülhet, délnyugaton olykor meg is erősödhet. Este, késő este a nyugati, északnyugati országrészben tovább erősödik a szél, amely helyenként viharossá is fokozódhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható – olvasható a HungaroMet oldalán.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
- Október 29-én reggel: A nap kissé hűvösen kezdődik: várhatóan 5–8 °C körüli hőmérsékletre lehet számítani, völgyekben akár ennél kevesebbre. A felhőzet: napkeltekor még több lehet a felhő, de aztán fokozatosan ritkulhat. A szél mérsékelten fúj majd, de az észak-északnyugatira forduló irány már jelezheti a nap során várható élénk légmozgást. Csapadék reggel nem valószínű.
- Délután: A hőmérséklet délután 14–17 °C köré emelkedhet. Általában napos idő várható a kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett, de délnyugat felől átmenetileg felhőtömbök érkezhetnek. A szél délután északnyugatira, nyugatira fordulhat, ekkor erősödhet, légmozgásként 20 km/h körüli, lökésekben erősebb lehet a szél. Csapadék továbbra sincs kilátásban.
- Este: Estére lehűl a levegő: a hőmérséklet 9–11 °C közé süllyedhet. Derült égboltra számíthatunk, de nyugat felől felhőzet érkezhet. A szél továbbra is érezhető marad, főleg a nyugatabbra fekvő területeken. Csapadék nem várható.
Aktuális riasztások október 29-ére
A hivatalos közlemények alapján jelenleg nincs érvényben riasztás a megyére. Ez azt jelenti, hogy nem várható olyan időjárási helyzet, amely miatt fokozott óvatosságra lenne szükség (zivatar, erős szél, felhőszakadás nem szerepel az előrejelzésben).
Járások szerinti táblázat (Reggel / Délután / Este)
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Nyíregyházi
|6
|16
|10
|Mátészalkai
|5
|15
|9
|Fehérgyarmati
|5
|15
|9
|Vásárosnaményi
|5
|16
|10
|Csengeri
|4
|15
|9
|Nagykállói
|5
|16
|10
|Kisvárdai
|5
|15
|9
|Tiszavasvári
|6
|16
|10
|Baktalórántházai
|5
|15
|9
|Ibrányi
|5
|15
|9
|Nyírbátori
|5
|15
|9
|Záhonyi
|5
|15
9
Megjegyzés: A járások közötti különbségek kis mértékűek — a reggel hűvösen indul, délutáni enyhe melegedés várható.
Orvosmeteorológia
Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – írta a Köpönyeg.
Összegzés
Holnap tehát viszonylag nyugodt napra számíthatunk megyénkben: a reggeli hűvös órák után délutánra enyhül az idő, a napos időszakokat felhőátvonulások tarkíthatják, és a szél délután megerősödhet. Mindez ideális lehet egy sétához, de a reggeli és az esti órákban öltözzön rétegesen — a nap hangulata letisztult és kiegyensúlyozott lesz, de nem teljesen „megnyugtató”, hiszen a szél és a felhőzet is aktív szerepet kap. Összességében: enyhe, napos, kissé szeles napra készülhetünk.
