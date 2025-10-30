1 órája
Köd, szél, napsütés? Így alakul a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Beregben
A szél és hűvös levegő érezteti majd hatását? Mutatjuk, hogyan alakul a holnapi időjárás Szabolcs vármegyében!
Holnapi időjárás: pénteken a Szabolcs‑Szatmár‑Bereg megye területén változékony időre számíthatunk: bár a „milyen idő lesz holnap” kérdésre részletesen a cikk ad választ.
Országos előrejelzés
Az országban péntekre fokozatosan markánsabb lesz a felhőzet, különösen az északi és keleti részeken. A nappali hőmérséklet általánosan 15–20 °C körül alakul, de észak-kelet felé kissé ennél hűvösebb lehet. Az élénk, helyenként erős északnyugati-nyugati szél délutánra megerősödhet, és több helyen várható csapadék – zápor, nyugaton esetleg zivatar formájában is. Emellett felhőátvonulásokkal, szórt csapadékkal számolhatunk – olvasható a HungaroMet.hu oldalon.
Összességében tehát az „időjárás holnap” az országos képet tekintve arra utal: kissé mozgékonyabb, hűvösebb, viszont extrém jelenség nélkül.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
Lássuk a részleteket reggel, délután és este bontásban:
- Reggel: Kezdetben 7–9 °C körül indulhat a péntek, a hidegebb helyeken akár ennél is alacsonyabb hőmérséklet előfordulhat. A felhőzet fokozatosan markánsabb lesz, helyenként gomolyfelhőkkel, előfordúlhat eső. A szél északnyugatról 10–20 km/h-val fújhat, időnként erős széllökések is előfordúlhatnak.
- Délután: A nappali maximum várhatóan 14–17 °C körül alakul, de a tartós felhőzet és szél miatt hidegebbnek érződhet. Felhő- és csapadékzóna is érintheti a megyét – zápor, esetleg gyenge eső előfordulhat. A szél élénk marad, nyugati–északnyugati irányból.
- Este: A hőmérséklet fokozatosan csökken 8–11 °C-ra. A felhőzet továbbra is többfelé lesz jelentős, csapadék késő este már kevésbé valószínű, de a szél továbbra is fújhat, ezért a „milyen idő lesz holnap” kérdés esti szakaszában is figyelemre méltó: a szél és hűvös levegő érezteti majd hatását.
Aktuális riasztások október 31-én
A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése alapján nem érvényes konkrét veszélyhelyzet péntekre a megyére:
„Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.”
Tehát jelenleg nincs riasztás érvényben. Ugyanakkor a szélélénkülés és csapadék lehetősége miatt kisebb óvintézkedés javasolt.
Az előrejelzett holnapi időjárás járásonként, három idősávra bontva:
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Baktalórántházai járás
|7
|15
|8
|Csengeri járás
|7
|15
|8
|Fehérgyarmati járás
|6
|14
|7
|Ibrányi járás
|8
|16
|9
|Kemecsei járás
|8
|16
|9
|Kisvárdai járás
|7
|15
|8
|Mátészalkai járás
|7
|15
|8
|Nagykállói járás
|8
|16
|9
|Nyírbátori járás
|6
|14
|7
|Nyíregyházi járás
|8
|17
|9
|Tiszavasvári járás
|7
|15
|8
|Vásárosnaményi járás
|7
|15
|8
|Záhonyi járás
|7
|15
|8
Orvosmeteorológia
Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – koponyeg.hu
Összegzés
A péntek, 2025. október 31-e, a „holnapi időjárás” tekintetében a megye számára egy hűvösebb, szeles, változékony felhőzetű napot tartogat – nem számítunk kirívóan extrém eseményre, de a szél és az esetleges szórványos csapadék miatt csendesebb, úttervezést igénylő időre készülhetünk. A délutáni órákban a legmagasabb hőmérséklet sem fogja igazi kora tavaszi hangulatot hozni, inkább egy hűvös őszi péntek képét mutatja. Ajánlatos rétegesen öltözködni, szeles, kora őszi sétára vagy kirándulásra, de nagy szabadtéri program előtt érdemes a felhőkép és szélviszonyok változását figyelni.
