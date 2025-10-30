Köd, szél, napsütés? Így alakul a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Beregben

Holnapi időjárás: pénteken a Szabolcs‑Szatmár‑Bereg megye területén változékony időre számíthatunk: bár a „milyen idő lesz holnap” kérdésre részletesen a cikk ad választ.

Holnapi időjárás Nyíregyházán

Forrás: Illusztráció: Szon.hu

Országos előrejelzés

Az országban péntekre fokozatosan markánsabb lesz a felhőzet, különösen az északi és keleti részeken. A nappali hőmérséklet általánosan 15–20 °C körül alakul, de észak-kelet felé kissé ennél hűvösebb lehet. Az élénk, helyenként erős északnyugati-nyugati szél délutánra megerősödhet, és több helyen várható csapadék – zápor, nyugaton esetleg zivatar formájában is. Emellett felhőátvonulásokkal, szórt csapadékkal számolhatunk – olvasható a HungaroMet.hu oldalon.

Összességében tehát az „időjárás holnap” az országos képet tekintve arra utal: kissé mozgékonyabb, hűvösebb, viszont extrém jelenség nélkül.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Lássuk a részleteket reggel, délután és este bontásban:

Reggel: Kezdetben 7–9 °C körül indulhat a péntek, a hidegebb helyeken akár ennél is alacsonyabb hőmérséklet előfordulhat. A felhőzet fokozatosan markánsabb lesz, helyenként gomolyfelhőkkel, előfordúlhat eső. A szél északnyugatról 10–20 km/h-val fújhat, időnként erős széllökések is előfordúlhatnak.

Kezdetben 7–9 °C körül indulhat a péntek, a hidegebb helyeken akár ennél is alacsonyabb hőmérséklet előfordulhat. A felhőzet fokozatosan markánsabb lesz, helyenként gomolyfelhőkkel, előfordúlhat eső. A szél északnyugatról 10–20 km/h-val fújhat, időnként erős széllökések is előfordúlhatnak. Délután: A nappali maximum várhatóan 14–17 °C körül alakul, de a tartós felhőzet és szél miatt hidegebbnek érződhet. Felhő- és csapadékzóna is érintheti a megyét – zápor, esetleg gyenge eső előfordulhat. A szél élénk marad, nyugati–északnyugati irányból.

A nappali maximum várhatóan 14–17 °C körül alakul, de a tartós felhőzet és szél miatt hidegebbnek érződhet. Felhő- és csapadékzóna is érintheti a megyét – zápor, esetleg gyenge eső előfordulhat. A szél élénk marad, nyugati–északnyugati irányból. Este: A hőmérséklet fokozatosan csökken 8–11 °C-ra. A felhőzet továbbra is többfelé lesz jelentős, csapadék késő este már kevésbé valószínű, de a szél továbbra is fújhat, ezért a „milyen idő lesz holnap” kérdés esti szakaszában is figyelemre méltó: a szél és hűvös levegő érezteti majd hatását.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Aktuális riasztások október 31-én

A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése alapján nem érvényes konkrét veszélyhelyzet péntekre a megyére:

„Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem valószínű.”

Tehát jelenleg nincs riasztás érvényben. Ugyanakkor a szélélénkülés és csapadék lehetősége miatt kisebb óvintézkedés javasolt.