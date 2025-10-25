október 25., szombat

39 perce

Felhők gyülekeznek a határ mentén! Durván mozgalmas nap jön vasárnap Szabolcsban?

A holnapi napra a keleti országrészben a változékony idő fogja jellemezni a hangulatot: napsütés, felhők és akár zivatarok is előfordulhatnak, különösen a délutáni órákban. Az alábbiakban részletesen áttekintjük az országos és a Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vármegyei helyzetet.

Felhők gyülekeznek a határ mentén! Durván mozgalmas nap jön vasárnap Szabolcsban?

Holnapi időjárás: kapunk vajon kiadós vihart?

Forrás: illusztráció / Facebook / Viharvadász

Az ország egész területén vegyes időjárásra számíthatunk: 2025. október 26-án reggel még nyugodtan indul a nap, de délután-este felhőzet erősödhet, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A dél-alföldi és keleti régiókban fokozottan van esély hevesebb zivatarra. Hőmérsékletben általában 10–15 °C-tól 20 °C körülig terjedhet a nappali maximum, míg a szél több helyen élénk lehet, a zivatarfelhők környezetében nagyobb széllökések is előfordulhatnak.

A nappali felhőzet mellett a változékonyság dominál, és a délutáni-esti időszakban fokozott figyelmet igényelhet a kilátás.

A holnapi időjárás számokban.
Holnapi időjárás: így alakul a hőmérséklet október 26-án délután.
Forrás: HungaroMet

Holnapi időjárás: így alakul az október 26-ai nap Szabolcs-Szatmár-Beregben!

Reggel: Október 26-án a reggeli órákban a vármegyében felhősebben kezdhet a nap, de napsütéses periódusok is lehetnek. A hőmérséklet körülbelül 10 °C körül alakulhat. A szél általánosan mérsékelt marad, de északkeleti irányból időnként élénkülhet. Csapadék reggel még nem valószínű.
Délután: Délutánra a felhőzet tovább növekedhet, és a nyugati-északnyugati részek felől zivatarfelhők érkezhetnek. Ezáltal helyenként zápor vagy zivatar sem kizárt. A hőmérséklet 16-18 °C környékére emelkedhet. A szél élénkebbé válhat, különösen zivatar közelében nagyobb lökések is előfordulhatnak.
Este: Az esti órákban a légkör ismét stabilabbá válik, de a felhőzet maradékos lehet, és néhány zápor még kialakulhat. A hőmérséklet 11-12 °C-ra csökkenhet. A szél mérséklődik, de a korábban kialakult zivatarok közelében továbbra is lehetnek élénk széllökések.

Aktuális riasztások

Forrás: HungaroMet

A HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgálat honlapján megjelent figyelmeztető előrejelzés szerint az ország déli kétharmadán estétől zivatarok alakulhatnak ki. 
A vármegyére vonatkozóan konkrét fokozott figyelmeztetés (pl. narancs riasztás) nem került ma közzétételre. Azonban a zivatar-kockázat miatt fokozott óvatosság javasolt.

Járások szerinti táblázat

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Nyíregyházi101712
Mátészalkai101611
Ibrány-Nagykállói91611
Fehérgyarmati101712
Vásárosnaményi91611
Kisvárdai101712
Tiszavasvári101712

(A becsült értékek az aktuális előrejelzés alapján: reggel 9-10 °C, délután 16-17 °C, este 11-12 °C.)

Összegzés

Holnap a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tájain egy kissé feszülten induló, majd egyre változékonyabb napra számíthatunk: a reggeli hideg-közeli indulás után délután már kényelmesebb, kissé tavasziasnak tekinthető hőmérséklet várható, ám a délutáni-esti órákban zivatarveszély is felmerülhet. A nap hangulata így részben nyugodt, részben izgalmas – aki szabadban tervezi a délutánt, tartsa szem előtt a légköri változásokat.

 

