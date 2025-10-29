Mutatjuk, hogyan alakul a holnapi időjárás Szabolcsban: Csütörtök délutánig egyre nagyobb területen kell tartósan erős délnyugati szélre számítani egy érkező gyengülő hidegfront előterében. A hidegfront azonban sem érdemi csapadékot, sem lehűlést nem hoz, a hét további részében is marad az enyhe idő.

Holnapi időjárás Szabolcsban: változékony napra készülhetünk a megyében

Forrás: HungaroMet Zrt.

Országos előrejelzés 2025 október 30-ra

Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, miközben északkeleten átmenetileg alacsonyszintű felhőzet is képződhet. Csütörtök hajnalban, reggel már vastagabb felhőtömbök is érkezhetnek nyugat felől, de csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél többfelé élénk marad, de főként az Észak-, Északnyugat-Dunántúlon erős, sőt arrafelé néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Október 30-án reggel a megye területén holnap reggel fagyra nem számítunk, a hőmérséklet várhatóan 4‑7 °C között alakul. Az ég kezdetben részben derült lehet, de fátyolfelhők, illetve vékonyabb rétegfelhőzet is megjelenhet. A szél délkeleti irányból indulhat, mérsékeltnek számít, 10–15 km/h körül. Csapadék nem valószínű.

Délután:

Délutánra 14‑17 °C‑ig melegedhet a levegő – kellemes őszi napra számíthatunk. A napsütésen felül helyenként megjelenhetnek gomolyfelhők is, amelyek időnként a napfényt is korlátozhatják. A szél dél‑délnyugatira fordulhat, élénk lökésekkel – bár a megye keleti részén enyhébb légmozgás várható. Csapadék nem lesz.

Este:

Az est közeledtével 8‑10 °C‑ra hűl vissza a levegő. Az égbolt változóan felhős marad, és a szél fokozatosan mérséklődik. Csapadék továbbra sem várható.

Aktuális riasztások október 30-ra

A HungaroMet aktuális figyelmeztetése szerint veszélyes időjárási jelenség nem várható a megyében, de „éjféltől csütörtök délelőttig északnyugaton egy‑egy helyen a legerősebb széllökések elérhetik a 70 km/h‑t délnyugati irányból.” Ez alapján a megyénkben nincs érvényes riasztás, a szél lesz az, amire oda kell figyelni.