Változékony napra ébredhetünk – mutatjuk, mire számíthat holnap Szabolcsban
Változékony időjárásra kell számítanunk, de csapadék nem valószínű. Mutatjuk, hogyan alakul a holnapi időjárás Szabolcs vármegyében!
Mutatjuk, hogyan alakul a holnapi időjárás Szabolcsban: Csütörtök délutánig egyre nagyobb területen kell tartósan erős délnyugati szélre számítani egy érkező gyengülő hidegfront előterében. A hidegfront azonban sem érdemi csapadékot, sem lehűlést nem hoz, a hét további részében is marad az enyhe idő.
Országos előrejelzés 2025 október 30-ra
Nyugat felől fokozatosan megnövekszik a fátyolfelhőzet, miközben északkeleten átmenetileg alacsonyszintű felhőzet is képződhet. Csütörtök hajnalban, reggel már vastagabb felhőtömbök is érkezhetnek nyugat felől, de csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél többfelé élénk marad, de főként az Észak-, Északnyugat-Dunántúlon erős, sőt arrafelé néhol viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 14 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélcsendes északkeleti, keleti tájakon ennél több fokkal hidegebb is lehet.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
Október 30-án reggel a megye területén holnap reggel fagyra nem számítunk, a hőmérséklet várhatóan 4‑7 °C között alakul. Az ég kezdetben részben derült lehet, de fátyolfelhők, illetve vékonyabb rétegfelhőzet is megjelenhet. A szél délkeleti irányból indulhat, mérsékeltnek számít, 10–15 km/h körül. Csapadék nem valószínű.
Délután:
Délutánra 14‑17 °C‑ig melegedhet a levegő – kellemes őszi napra számíthatunk. A napsütésen felül helyenként megjelenhetnek gomolyfelhők is, amelyek időnként a napfényt is korlátozhatják. A szél dél‑délnyugatira fordulhat, élénk lökésekkel – bár a megye keleti részén enyhébb légmozgás várható. Csapadék nem lesz.
Este:
Az est közeledtével 8‑10 °C‑ra hűl vissza a levegő. Az égbolt változóan felhős marad, és a szél fokozatosan mérséklődik. Csapadék továbbra sem várható.
Aktuális riasztások október 30-ra
A HungaroMet aktuális figyelmeztetése szerint veszélyes időjárási jelenség nem várható a megyében, de „éjféltől csütörtök délelőttig északnyugaton egy‑egy helyen a legerősebb széllökések elérhetik a 70 km/h‑t délnyugati irányból.” Ez alapján a megyénkben nincs érvényes riasztás, a szél lesz az, amire oda kell figyelni.
Járások szerinti táblázat
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Nyíregyházi járás
|6
|16
|10
|Mátészalkai járás
|5
|15
|9
|Fehérgyarmati járás
|4
|15
|9
|Vásárosnaményi járás
|5
|16
|10
|Csengeri járás
|4
|15
|8
|Nagykállói járás
|5
|16
|10
|Kisvárdai járás
|5
|15
|9
|Tiszavasvári járás
|6
|16
|10
|Baktalórántházai járás
|5
|15
|9
|Ibrányi járás
|5
|15
|9
|Nyírbátori járás
|5
|15
|8
|Záhonyi járás
|5
|15
|8
Orvosmeteorológia
Melegfronti hatás terheli szervezetünket, mely különösen megviselheti az időseket és a krónikus betegeket, de az egészséges szervezetre is hatással lehet. Az arra érzékenyeknél fejfájás, alvászavar, fáradékonyság jelentkezhet, továbbá fizikai és szellemi teljesítő képességünk is romolhat. Ennek köszönhetően sokaknál figyelmetlenség, koncentrációs zavar jelentkezhet, ami növeli a balesetek előfordulásának kockázatát. A szív-és érrendszeri betegeknek különösen megterhelő ez az időjárási helyzet. Náluk jellemzően vérnyomás-ingadozás, szédülékenység alakulhat ki – olvasható a koponyeg.hu oldalon.
Összegezve a holnapi időjárás Szabolcs‑Szatmár‑Bereg vármegyében nyugodt, őszi nap várható: a reggeli hűvös után délutánra kellemes felmelegedésre számíthatunk, sok napsütéssel. Bár csapadékra nem kell számítani, a délutáni‑esti szél felélénkül – érdemes erre is felkészülni. Összességében: nyugodtabb, melegedő idő várható, a szabadtéri programokhoz ideális.
