Őszi széllel érkező felhők – milyen lesz a szombat a vármegyénkben?

Holnapi időjárás: őszi szél és felhők teszik változékonnyá a szombatot Szabolcs vármegyében!

Holnapi időjárás sem kecsegtet jóval

Forrás: HungaroMet

Október 26-a, szombat: Országos előrejelzés

Hazánkban szombaton a nap első felében még maradhatnak tartósabb felhőrétegek, majd a délutáni órákban helyenként felszakadozhat a felhőzet. A nap folyamán több részén számíthatunk átmeneti csapadékra, főként zápor formájában – különösen a déli és délnyugati térségekben.

A minimum hőmérséklet 5–12 °C körül alakulhat, a maximumok jellemzően 12–19 °C között várhatók.

A szél nyugatias irányból élénk lehet, az ország északkeleti tájain délutánra 45–65 km/h-ás lökések sem zárhatók ki.

Figyelmeztetés is érvényben van: szombat éjfélig: szél (élénk-erős lökések) és a délnyugati térségekben zivatar lehetősége miatt – - írta a HungaroMet.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Reggel:

A szombat reggel nyugodtan kezdődhet, de a légkör hűvös lesz: várhatóan 5–8 °C körüli értékekkel indul a nap. A felhőzet eleinte közepesen vastag – néhol alacsony felhőréteg, esetleg párásság is előfordulhat. A délnyugati-nyugatias szél némi élénkülést mutathat, de még nem lesz kritikus.

Délután:

Délutánra továbbra is változékony idő alakul: a felhők nagyobb területen dominálnak, de közben ismét lehetnek rövidebb időszakok, amikor a nap áttör. A hőmérséklet 14–17 °C köré emelkedhet. A nyugatias-északnyugatias szél megerősödik: 30–40 km/h lökések sem kizártak, sőt a figyelmeztetések alapján akár 45–60 km/h-ig is „feltornázhatja” magát. A csapadék esélye mérsékelt: elszórtan előfordulhat enyhe eső vagy zápor, de nem mindenütt.

Este:

Az esti órákra a hőmérséklet 9–12 °C-ra csökkenhet. A felhőzet nem tűnik el, de várhatóan csökken a csapadék esélye. A szél fokozatosan gyengül – élénk maradhat, de már nem lesz olyan erős, mint délután. Az est folyamán helyenként párásság, esetleg ködfoltok is kialakulhatnak – főként a szélvédettebb völgyekben.

Járások szerinti táblázat

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Nyíregyházi járás 6 17 11 Mátészalkai járás 5 16 10 Kisvárdai járás 5 15 10 Fehérgyarmati járás 5 16 10 Tiszavasvári járás 6 17 11 Csengeri járás 5 15 10 Ibrányi járás 5 16 10 Baktalórántházai járás 5 16 10 Nagyhalászi járás 6 15 11 Vásárosnaményi járás 5 15 10 Nyírbátori járás 5 16 10 Záhonyi járás 4 15 9

(Az értékek becsült adatok alapján készültek, figyelembe véve az országos és térségi előrejelzést.)