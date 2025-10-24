34 perce
Őszi széllel érkező felhők – milyen lesz a szombat a vármegyénkben?
Réteges öltözködés mellé esernyő, vagy napszemüveg? Lássuk, a holnapi időjárást.
Holnapi időjárás: őszi szél és felhők teszik változékonnyá a szombatot Szabolcs vármegyében!
Október 26-a, szombat: Országos előrejelzés
Hazánkban szombaton a nap első felében még maradhatnak tartósabb felhőrétegek, majd a délutáni órákban helyenként felszakadozhat a felhőzet. A nap folyamán több részén számíthatunk átmeneti csapadékra, főként zápor formájában – különösen a déli és délnyugati térségekben.
A minimum hőmérséklet 5–12 °C körül alakulhat, a maximumok jellemzően 12–19 °C között várhatók.
A szél nyugatias irányból élénk lehet, az ország északkeleti tájain délutánra 45–65 km/h-ás lökések sem zárhatók ki.
Figyelmeztetés is érvényben van: szombat éjfélig: szél (élénk-erős lökések) és a délnyugati térségekben zivatar lehetősége miatt – - írta a HungaroMet.
Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
Reggel:
A szombat reggel nyugodtan kezdődhet, de a légkör hűvös lesz: várhatóan 5–8 °C körüli értékekkel indul a nap. A felhőzet eleinte közepesen vastag – néhol alacsony felhőréteg, esetleg párásság is előfordulhat. A délnyugati-nyugatias szél némi élénkülést mutathat, de még nem lesz kritikus.
Délután:
Délutánra továbbra is változékony idő alakul: a felhők nagyobb területen dominálnak, de közben ismét lehetnek rövidebb időszakok, amikor a nap áttör. A hőmérséklet 14–17 °C köré emelkedhet. A nyugatias-északnyugatias szél megerősödik: 30–40 km/h lökések sem kizártak, sőt a figyelmeztetések alapján akár 45–60 km/h-ig is „feltornázhatja” magát. A csapadék esélye mérsékelt: elszórtan előfordulhat enyhe eső vagy zápor, de nem mindenütt.
Este:
Az esti órákra a hőmérséklet 9–12 °C-ra csökkenhet. A felhőzet nem tűnik el, de várhatóan csökken a csapadék esélye. A szél fokozatosan gyengül – élénk maradhat, de már nem lesz olyan erős, mint délután. Az est folyamán helyenként párásság, esetleg ködfoltok is kialakulhatnak – főként a szélvédettebb völgyekben.
Járások szerinti táblázat
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Nyíregyházi járás
|6
|17
|11
|Mátészalkai járás
|5
|16
|10
|Kisvárdai járás
|5
|15
|10
|Fehérgyarmati járás
|5
|16
|10
|Tiszavasvári járás
|6
|17
|11
|Csengeri járás
|5
|15
|10
|Ibrányi járás
|5
|16
|10
|Baktalórántházai járás
|5
|16
|10
|Nagyhalászi járás
|6
|15
|11
|Vásárosnaményi járás
|5
|15
|10
|Nyírbátori járás
|5
|16
|10
|Záhonyi járás
|4
|15
|9
(Az értékek becsült adatok alapján készültek, figyelembe véve az országos és térségi előrejelzést.)
Aktuális riasztások október 26-ra, szombatra
A HungaroMet Nonprofit Zrt. által kiadott országos figyelmeztetés szerint szombat éjfélig az ország északkeleti részén, így megyénk környékén is, délutánig még élénk-erős nyugatias szél lökésekre (45–65 km/h) számítani lehet.
Zivatarveszély elsősorban a délnyugati és déli országrészekre vonatkozik; megyénkben konkrét, járásszintű riasztás jelenleg nem látni.
Összességében tehát: van országos figyelmeztetés szélre, de megyénkben külön riasztás még nincs.
Összegzés
Szombaton megyénkben egy kissé szeles, hűvös őszi napra számíthatunk: a reggeli hideg, majd délutáni enyhébb idő után az este ismét visszahúzódunk a komfortosabb réteges öltözködés felé. A szél délután lehet erőteljesebb, de a csapadék – habár nem kizárt – nem lesz jellemző. A nap hangulata: már az őszt idéző. Érdemes az erős szél miatt kicsit figyelmesebben választani a szabadtéri programokat és az öltözködést.
