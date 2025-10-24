október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+18
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

52 perce

Őszi széllel érkező felhők – milyen lesz a szombat a vármegyénkben?

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Időjáráselőrejelzés#időjárás#zápor

Réteges öltözködés mellé esernyő, vagy napszemüveg? Lássuk, a holnapi időjárást.

Szon.hu

Holnapi időjárás: őszi szél és felhők teszik változékonnyá a szombatot Szabolcs vármegyében!

Holnapi időjárás: Szaombaton zápor és szél lesz jellemző Szabolcsban
Holnapi időjárás sem kecsegtet jóval
Forrás: HungaroMet

Október 26-a, szombat: Országos előrejelzés

Hazánkban szombaton a nap első felében még maradhatnak tartósabb felhőrétegek, majd a délutáni órákban helyenként felszakadozhat a felhőzet. A nap folyamán több részén számíthatunk átmeneti csapadékra, főként zápor formájában – különösen a déli és délnyugati térségekben. 
A minimum hőmérséklet 5–12 °C körül alakulhat, a maximumok jellemzően 12–19 °C között várhatók. 
A szél nyugatias irányból élénk lehet, az ország északkeleti tájain délutánra 45–65 km/h-ás lökések sem zárhatók ki. 
Figyelmeztetés is érvényben van: szombat éjfélig: szél (élénk-erős lökések) és a délnyugati térségekben zivatar lehetősége miatt – - írta a HungaroMet.

Ilyen lesz a holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

Reggel:
A szombat reggel nyugodtan kezdődhet, de a légkör hűvös lesz: várhatóan 5–8 °C körüli értékekkel indul a nap. A felhőzet eleinte  közepesen vastag – néhol alacsony felhőréteg, esetleg párásság is előfordulhat. A délnyugati-nyugatias szél némi élénkülést mutathat, de még nem lesz kritikus.
Délután:
Délutánra továbbra is változékony idő alakul: a felhők nagyobb területen dominálnak, de közben ismét lehetnek rövidebb időszakok, amikor a nap áttör. A hőmérséklet 14–17 °C köré emelkedhet. A nyugatias-északnyugatias szél megerősödik: 30–40 km/h lökések sem kizártak, sőt a figyelmeztetések alapján akár 45–60 km/h-ig is „feltornázhatja” magát. A csapadék esélye mérsékelt: elszórtan előfordulhat enyhe eső vagy zápor, de nem mindenütt.
Este:
Az esti órákra a hőmérséklet 9–12 °C-ra csökkenhet. A felhőzet nem tűnik el, de várhatóan csökken a csapadék esélye. A szél fokozatosan gyengül – élénk maradhat, de már nem lesz olyan erős, mint délután. Az est folyamán helyenként párásság, esetleg ködfoltok is kialakulhatnak – főként a szélvédettebb völgyekben.

Járások szerinti táblázat

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Nyíregyházi járás61711
Mátészalkai járás51610
Kisvárdai járás51510
Fehérgyarmati járás51610
Tiszavasvári járás61711
Csengeri járás51510
Ibrányi járás51610
Baktalórántházai járás51610
Nagyhalászi járás61511
Vásárosnaményi járás51510
Nyírbátori járás51610
Záhonyi járás4159

(Az értékek becsült adatok alapján készültek, figyelembe véve az országos és térségi előrejelzést.)

Aktuális riasztások október 26-ra, szombatra

A HungaroMet Nonprofit Zrt. által kiadott országos figyelmeztetés szerint szombat éjfélig az ország északkeleti részén, így megyénk környékén is, délutánig még élénk-erős nyugatias szél lökésekre (45–65 km/h) számítani lehet. 
Zivatarveszély elsősorban a délnyugati és déli országrészekre vonatkozik; megyénkben konkrét, járásszintű riasztás jelenleg nem látni. 
Összességében tehát: van országos figyelmeztetés szélre, de megyénkben külön riasztás még nincs.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Összegzés

Szombaton megyénkben egy kissé szeles, hűvös őszi napra számíthatunk: a reggeli hideg, majd délutáni enyhébb idő után az este ismét visszahúzódunk a komfortosabb réteges öltözködés felé. A szél délután lehet erőteljesebb, de a csapadék – habár nem kizárt – nem lesz jellemző. A nap hangulata: már az őszt idéző. Érdemes az erős szél miatt kicsit figyelmesebben választani a szabadtéri programokat és az öltözködést.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu