Milyen idő lesz holnap?

1 órája

Csütörtökön ránk kacsint a szeszélyes április

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye#időjárás#előrejelzés

Esőt ugyan nem jósolnak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg felett is komor felhők gyülekezhetnek csütörtökön. Az időjárás változékonysága az előrejelzések szerint a legszeszélyesebb áprilisi napokat idézi.

Munkatársunktól

Ha kinézünk az ablakon, csak néhány szabolcs-szatmár-beregi településen csodálhatjuk meg a csillagokat. Az éjszaka első felében kitisztulhat az ég, de nem érdemes a Göncölszekérre várni, ugyanis a HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és csütörtök hajnaltól északon már kisebb eső is előfordulhat.

Az időjárás-előrejelzések szerint csütörtökön hol beborul, hol kiderül az ég.
Időjárás: csütörtök délelőtt hol beborul, hol kiderül az ég Szabolcs-Szatmár-Bereg felett
Fotó: met.hu

Változékony lesz az időjárás csütörtökön

Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet. Kisebb eső, zápor előfordulhat, az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 17 fok között várható vármegyénkben.

