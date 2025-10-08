1 órája
Csütörtökön ránk kacsint a szeszélyes április
Esőt ugyan nem jósolnak, de Szabolcs-Szatmár-Bereg felett is komor felhők gyülekezhetnek csütörtökön. Az időjárás változékonysága az előrejelzések szerint a legszeszélyesebb áprilisi napokat idézi.
Ha kinézünk az ablakon, csak néhány szabolcs-szatmár-beregi településen csodálhatjuk meg a csillagokat. Az éjszaka első felében kitisztulhat az ég, de nem érdemes a Göncölszekérre várni, ugyanis a HungaroMet időjárás-előrejelzése szerint észak felől erősen megnövekszik a felhőzet, és csütörtök hajnaltól északon már kisebb eső is előfordulhat.
Változékony lesz az időjárás csütörtökön
Általában felhős, időszakosan borult időre kell számítani, hosszabb-rövidebb napos periódusok azonban előfordulhatnak. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet. Kisebb eső, zápor előfordulhat, az északnyugati, nyugati szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 17 fok között várható vármegyénkben.
