A szürkeség mögött már ott a derű – az időjárás szuper lehetőséget ad egy munka utáni sétára

Szokásosan felhősen indul a mai időjárás, majd egy picit feloszlik ez, és néhol a nap is kap egy kis szerepet.

Eső, zápor és napsütés. Igazi őszi időjárásban lesz részünk

Forrás: koponyeg.hu

Szerdai időjárás: felhős, olykor záporos

A szerdai időjárás ismét hűvösen, csípősen, és igen borongósan indul. Az erősen felhős ég ezután picit felenged, de ekkor sem lesz teljesen tiszta az ég. Azonban derűsebb lesz mindenképp, és sokkal enyhébb idő várható. A napot egyre többször láthatjuk előkandikálni. Csapadék néhol várható, nem lesz teljesen száraz a napunk, viszont ezek a záporok nem lesznek hosszú életűek, és leginkább az északi és a középső tájakon várhatóak. A hőmérséklet nagyon kellemes lesz: 11 és 17 fok között fog mozogni. Mivel a nap is sütni fog, a szél pedig előreláthatólag nem fogja megkeseríteni a napunkat, így az időjárás szuper lehetőséget ad egy munka utáni sétára. A meleg kabátokat el lehet tenni, azonban az esernyő mindenképpen kerüljön be a táskába! – olvasható a Köpönyeg oldalán.

Fronthatás

Nincs

Orvosmeteorológia Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Országos időjárás előrejelzés: szerda estig

Egyre nagyobb területen szakadozik a felhőzet, majd a napközben képződő gomolyfelhők mellett általában több órára kisüt a nap. Néhol - főként északnyugaton - gyenge eső, zápor előfordulhat. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között alakul. Késő estére 5 és 12 fok közé hűl le a levegő.

Északias áramlással nedves léghullám érkezik fölénk, ám szerdán napközben már szakadozik, gomolyosodik is a felhőzet. Csapadék csak kevés helyen fordulhat elő – írta a HungaroMet.

Ajánljuk még, ez is érdekelheti: