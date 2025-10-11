október 11., szombat

Mai évfordulók
15 perce

Az eső ma még szót kér, de a láthatatlan fordulat már közelít

Címkék#eső zápor#Időjáráselőrejelzés#szél#időjárás#zápor#északkelet

Szombaton sem bukkan elő a nap. Nem enyhül a borús-esős időjárás Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg területén.

Szon.hu

Tegnap ismét igen borús, szeles volt az idő. A hétvégén már egy fokkal jobb lesz az időjárás: kisüt a nap, szélcsend lesz!Előbb egy hideg-, majd egy melegfront vonul át a Kárpát-medencén. A frontok nyomán változó felhőzetre, szeles időre és helyenként gyenge csapadékra kell számítani.

Időjárás: Eső és zápor lesz lesz jellemző szombaton
Időjárás: mindenhol beborul az ég, esőre, záporra és szélre is számítanunk kell
Forrás: koponyeg.hu

Szombati időjárás: napsütés, nyugalom

Miután a fátyolfelhők elvonulnak, végre kisüt a nap szombaton, főleg a Dunántúlon. Keleten még azért marad némi borongósság, sőt, néhol záporok is kialakulhatnak, de ettől nem kell megijedni, semmi komoly nem várható, csak egy kis frissítés. A szél délelőtt még élénk lesz, de aztán teljesen lenyugszik, és kezdetét veszi a szélcsendes hétvége, így már elrakhatjuk a melegebb kabátokat. A hőmérséklet is kellemes lesz, a19-20 fok várható, szélcsendben ez pedig rendkívül élvezhető, kiránduló idő. 

Vasárnapi időjárás: tiszta derű

Vasárnapra megérkezik az az igazi, napfényes őszi időjárás, amiért szeretjük ezt az évszakot. Itt már többnyire napos lesz az idő, a felhők alig takarják majd el, így lehetséges, hogy néhol kabátra sem lesz szükség. Délután a hőmérséklet 16 és 21 fok körül alakul, ami egyértelműen azt mutatja, hogy visszatért a vénasszonyok nyara. A szél abszolút nem fog ezen a napon szerepet kapni, előreláthatólag.

Fronthatás
Nincs

Orvosmeteorológia

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik – olvasható a koponyeg.hu oladalon.

A hétvégi időjárás tehát gyönyörű lesz, bár néhol előfordulhat egy kis gyenge eső, ezért legyen nálunk esernyő, ha útnak indulnánk!

Időjárás előrejelzés: szombat délelőtt

Eleinte elsősorban a középső országrészben számíthatunk kevesebb felhőzetre, így több napsütésre, majd napközben átmenetileg ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel északkeleten, illetve az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél többfelé lesz erős, a Bakony térségében olykor viharos, de az északkeleti harmadban, valamint az Őrségben mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21, Szabolcsban 13, 15 fok között valószínű. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Szombat délutáni időjárás előrejelzés

Eleinte elsősorban a középső országrészben számíthatunk kevesebb felhőzetre, így több napsütésre, majd napközben átmenetileg ott is erősen megnövekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel északkeleten, illetve az Észak-Alföldön alakulhat ki helyenként kisebb eső, zápor. Az északnyugati, nyugati szél többfelé lesz erős, a Bakony térségében olykor viharos, de az északkeleti harmadban, valamint az Őrségben mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 16 és 21, Szabolcsban 13, 15 fok között valószínű. Késő estére 8 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Időjárásunk szombat estétől vasárnap reggelig

Vékonyodik, szakadozik a felhőzet, de maradnak erősebben felhős részek, illetve hajnalra a keleti tájakon nagyobb területen rétegfelhőzet is képződhet. A szélcsendes területeken párásság, helyenként köd előfordulhat. Az északnyugati, északi szelet helyenként élénk, a hegyekben akár erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között várható, de a hidegre hajlamos, szélvédett helyeken ennél pár fokkal hidegebb is lehet – írta a HungaroMet.

