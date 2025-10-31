1 órája
Holnapi időjárás Szabolcsban: enyhe, napos Mindenszentek elé nézünk?
Az ősz a zordabb arcát mutatja, vagy még egyszer felragyog a késő őszi napfény? Mutatjuk, hogyan alakul az időjárás holnap Szabolcsban!
Időjárás holnap: A 2025. november 1-i, szombati napra vonatkozó előrejelzések szerint az időjárás holnap kellemesen enyhe, csapadékmentes őszi napot ígér Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap a megye településein.
Országos előrejelzés
A köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő-tó környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható. – írta a HungaroMet.
Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében
A szombatra vonatkozóan a régióban általában derült, majd kevéssé felhős idő valószínű, hajnalban pára vagy ködfoltok is előfordulhatnak. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad, délies irányú.
- Reggel:Hajnalban több helyen képződhet köd vagy sűrűbb rétegfelhőzet — a látótávolság rövid lehet. A hőmérséklet várhatóan 4-8 °C körül alakul. A légmozgás gyenge, szélirány dél-délkeleti lehet.
- Délután:Délutánra 14-20 °C körül alakulhat a maximumhőmérséklet, a nap nagy részében napos időre számíthatunk, némi fátyolfelhőzéssel. A szél mérsékelten déli-délkeleti irányból fújhat, élénkülés csak elszórtan várható.
- Este:Estére a felhőzet ismét növekedhet, de csapadék továbbra sincs kilátásban. A hőmérséklet visszaesik 8-12 °C-ra, a szél továbbra is gyenge-mérsékelt marad. A reggeli párás, ködös részeket követően kora este ismét fokozatosan tisztulhat az ég.
Időjárás holnap: járások szerinti előrejelzés
|Járás
|Reggel (°C)
|Délután (°C)
|Este (°C)
|Baktalórántházai járás
|7
|15
|8
|Csengeri járás
|7
|15
|8
|Fehérgyarmati járás
|6
|14
|7
|Ibrányi járás
|8
|16
|9
|Kemecsei járás
|8
|16
|9
|Kisvárdai járás
|7
|15
|8
|Mátészalkai járás
|7
|15
|8
|Nagykállói járás
|8
|16
|9
|Nyírbátori járás
|6
|14
|7
|Nyíregyházi járás
|8
|17
|9
|Tiszavasvári járás
|7
|15
|8
|Vásárosnaményi járás
|7
|15
|8
|Záhonyi járás
|7
|15
|8
(Az adatok az elérhető regionális előrejelzések alapján becsült értékek.)
Aktuális riasztások november 1-re
A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére a következő napra nem adtak ki veszélyjelzést: „kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem valószínű” mindenszentekre.
Összegzés
Összességében a holnapi időjárás a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kellemes, őszi hangulatú napot ígér, sok napsütéssel és csapadék nélkül – a szombat sem hoz jelentős időjárási meglepetést. A reggeli ködös, párás idő után délutánra többségében napos, enyhe idő alakul ki, este pedig hűvösödés várható. Ideális nap lehet szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz – csak egy könnyű kabát és esetleg sál ajánlott az esti órákra.
