Időjárás

1 órája

Holnapi időjárás Szabolcsban: enyhe, napos Mindenszentek elé nézünk?

Címkék#napsütés#Szabolcs-Szatmár-Bereg#Időjáráselőrejelzés#időjárás#Nyíregyháza#időjárás-jelentés

Az ősz a zordabb arcát mutatja, vagy még egyszer felragyog a késő őszi napfény? Mutatjuk, hogyan alakul az időjárás holnap Szabolcsban!

Szon.hu

Időjárás holnap: A 2025. november 1-i, szombati napra vonatkozó előrejelzések szerint az időjárás holnap kellemesen enyhe, csapadékmentes őszi napot ígér Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap a megye településein.

Időjárás holnap Nyíregyházán. Szabolcsban jó idő ígérkezik november 1-re
Időjárás holnap Nyíregyházán: párás reggel, napos délután – igazi őszi idő jön
Forrás: Illusztráció: Szon.hu

Országos előrejelzés

A köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő-tó környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható. – írta a HungaroMet.

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A szombatra vonatkozóan a régióban általában derült, majd kevéssé felhős idő valószínű, hajnalban pára vagy ködfoltok is előfordulhatnak. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad, délies irányú.

  • Reggel:Hajnalban több helyen képződhet köd vagy sűrűbb rétegfelhőzet — a látótávolság rövid lehet. A hőmérséklet várhatóan 4-8 °C körül alakul. A légmozgás gyenge, szélirány dél-délkeleti lehet.
  • Délután:Délutánra 14-20 °C körül alakulhat a maximumhőmérséklet, a nap nagy részében napos időre számíthatunk, némi fátyolfelhőzéssel. A szél mérsékelten déli-délkeleti irányból fújhat, élénkülés csak elszórtan várható.
  • Este:Estére a felhőzet ismét növekedhet, de csapadék továbbra sincs kilátásban. A hőmérséklet visszaesik 8-12 °C-ra, a szél továbbra is gyenge-mérsékelt marad. A reggeli párás, ködös részeket követően kora este ismét fokozatosan tisztulhat az ég.

Időjárás holnap: járások szerinti előrejelzés

JárásReggel (°C)Délután (°C)Este (°C)
Baktalórántházai járás7158
Csengeri járás7158
Fehérgyarmati járás6147
Ibrányi járás8169
Kemecsei járás8169
Kisvárdai járás7158
Mátészalkai járás7158
Nagykállói járás8169
Nyírbátori járás6147
Nyíregyházi járás8179
Tiszavasvári járás7158
Vásárosnaményi járás7158
Záhonyi járás7158

(Az adatok az elérhető regionális előrejelzések alapján becsült értékek.)

Aktuális riasztások november 1-re

A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére a következő napra nem adtak ki veszélyjelzést: „kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem valószínű” mindenszentekre.

Összegzés

Összességében a holnapi időjárás a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kellemes, őszi hangulatú napot ígér, sok napsütéssel és csapadék nélkül – a szombat sem hoz jelentős időjárási meglepetést. A reggeli ködös, párás idő után délutánra többségében napos, enyhe idő alakul ki, este pedig hűvösödés várható. Ideális nap lehet szabadtéri programokhoz, kiránduláshoz – csak egy könnyű kabát és esetleg sál ajánlott az esti órákra.

 

