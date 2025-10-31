Holnapi időjárás Szabolcsban: enyhe, napos Mindenszentek elé nézünk?

Időjárás holnap: A 2025. november 1-i, szombati napra vonatkozó előrejelzések szerint az időjárás holnap kellemesen enyhe, csapadékmentes őszi napot ígér Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Cikkünkből kiderül, milyen idő lesz holnap a megye településein.

Időjárás holnap Nyíregyházán: párás reggel, napos délután – igazi őszi idő jön

Országos előrejelzés

A köd, illetve rétegfelhőzet feloszlását követően túlnyomóan napos időre van kilátás, északkeleten, illetve az Alpokalján, a Fertő-tó környékén lehet több felhő. Csapadék nem valószínű. A déli szél az Észak-Dunántúlon helyenként megerősödik, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 17 és 22 fok között, északkeleten 17 fok alatt várható. – írta a HungaroMet.

Holnapi időjárás Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében

A szombatra vonatkozóan a régióban általában derült, majd kevéssé felhős idő valószínű, hajnalban pára vagy ködfoltok is előfordulhatnak. Csapadék nem várható, a szél mérsékelt marad, délies irányú.

Reggel: Hajnalban több helyen képződhet köd vagy sűrűbb rétegfelhőzet — a látótávolság rövid lehet. A hőmérséklet várhatóan 4-8 °C körül alakul. A légmozgás gyenge, szélirány dél-délkeleti lehet.

Hajnalban több helyen képződhet köd vagy sűrűbb rétegfelhőzet — a látótávolság rövid lehet. A hőmérséklet várhatóan 4-8 °C körül alakul. A légmozgás gyenge, szélirány dél-délkeleti lehet. Délután: Délutánra 14-20 °C körül alakulhat a maximumhőmérséklet, a nap nagy részében napos időre számíthatunk, némi fátyolfelhőzéssel. A szél mérsékelten déli-délkeleti irányból fújhat, élénkülés csak elszórtan várható.

Délutánra 14-20 °C körül alakulhat a maximumhőmérséklet, a nap nagy részében napos időre számíthatunk, némi fátyolfelhőzéssel. A szél mérsékelten déli-délkeleti irányból fújhat, élénkülés csak elszórtan várható. Este:Estére a felhőzet ismét növekedhet, de csapadék továbbra sincs kilátásban. A hőmérséklet visszaesik 8-12 °C-ra, a szél továbbra is gyenge-mérsékelt marad. A reggeli párás, ködös részeket követően kora este ismét fokozatosan tisztulhat az ég.

Időjárás holnap: járások szerinti előrejelzés

Járás Reggel (°C) Délután (°C) Este (°C) Baktalórántházai járás 7 15 8 Csengeri járás 7 15 8 Fehérgyarmati járás 6 14 7 Ibrányi járás 8 16 9 Kemecsei járás 8 16 9 Kisvárdai járás 7 15 8 Mátészalkai járás 7 15 8 Nagykállói járás 8 16 9 Nyírbátori járás 6 14 7 Nyíregyházi járás 8 17 9 Tiszavasvári járás 7 15 8 Vásárosnaményi járás 7 15 8 Záhonyi járás 7 15 8

(Az adatok az elérhető regionális előrejelzések alapján becsült értékek.)

Aktuális riasztások november 1-re

A HungaroMet Nonprofit Zrt. figyelmeztető előrejelzése szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyére a következő napra nem adtak ki veszélyjelzést: „kritériumokat elérő veszélyes időjárási esemény nem valószínű” mindenszentekre.