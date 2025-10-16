Őszi színek és hűvös levegő: olyan időjárás vár ma ránk, amilyenre mindig is vágytunk

Csütörtöki időjárás: A nap is előbújik. R eggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk.

A csütörtök a harmonikus őszt fogja hozni. Ilyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban

Forrás: koponyeg.hu

Időjárás: párásan indul a nap, zápor alakulhat ki

Reggel ködösen, párásan indul a nap, de ez gyorsan feloszlik és átveszi a szerepet az őszi béke. Még délelőtt kisüt a nap, a felhők csak olykor takarják el. Ezekből a felhőkből nagyon elvétve alakulhat csak ki zápor, de ez nagyon rövid lesz, tartós esőre semmi esély nincs. A hőmérséklet is nagyon barátságos lesz, se nem lesz meleg, se nem lesz hideg, kellemes 15 Celsius-fok várható, ami tökéletes arra, hogy sétáljunk egyet, vagy piknikezzünk. Persze utóbbihoz a takarót ne felejtsük otthon. Ugyanennyire fontos az is, hogy rétegesen öltözzünk fel reggel, mert bár nem várható szél, az ősz kiszámíthatatlan. Az esernyőt azonban nyugodtan otthon lehet hagyni.

Orvosmeteorológia

Fronthatás: Nincs

Napsütéses órák száma: 2 - 6 óra

UV sugárzás: Mérsékelt

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Országos Időjárás előrejelzés: csütörtök estig a nap is előbújik

Változó felhőzetre számíthatunk, kevesebb napsütés az ország északnyugati, északi harmadán valószínű. Kisebb csapadék inkább csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között várható. Késő estére többnyire 3, 10 fok közé hűl le a levegő.

Szinte csapadékmentes lesz a folytatás is a jövő hét közepéig. Vasárnap és hétfőn átmenetileg szárazabb és hidegebb levegő érkezik fölénk, az éjszakai fagyok is visszatérnek nagyobb területre.

