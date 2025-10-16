október 16., csütörtök

Gál névnap

+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Őszi színek és hűvös levegő: olyan időjárás vár ma ránk, amilyenre mindig is vágytunk

Címkék#Időjáráselőrejelzés#időjárás#nap#zápor

A csütörtök a harmonikus őszt fogja hozni. Ilyen időjárás vár ránk.

Szon.hu
Őszi színek és hűvös levegő: olyan időjárás vár ma ránk, amilyenre mindig is vágytunk

Forrás: Illusztráció: Shutterstock /koponyeg

Csütörtöki időjárás: A nap is előbújik. Reggel ködfoltok képződhetnek, melyek feloszlását követően váltakozó felhőzetre, csapadékmentes időre számíthatunk.

Időjárás: Délelőtt köd, majd felszakadozik a felhőzet és előbújik a nap
A csütörtök a harmonikus őszt fogja hozni. Ilyen időjárás vár ránk az elkövetkező napokban
Forrás: koponyeg.hu

Időjárás: párásan indul a nap, zápor alakulhat ki 

Reggel ködösen, párásan indul a nap, de ez gyorsan feloszlik és átveszi a szerepet az őszi béke. Még délelőtt kisüt a nap, a felhők csak olykor takarják el. Ezekből a felhőkből nagyon elvétve alakulhat csak ki zápor, de ez nagyon rövid lesz, tartós esőre semmi esély nincs. A hőmérséklet is nagyon barátságos lesz, se nem lesz meleg, se nem lesz hideg, kellemes 15 Celsius-fok várható, ami tökéletes arra, hogy sétáljunk egyet, vagy piknikezzünk. Persze utóbbihoz a takarót ne felejtsük otthon. Ugyanennyire fontos az is, hogy rétegesen öltözzünk fel reggel, mert bár nem várható szél, az ősz kiszámíthatatlan. Az esernyőt azonban nyugodtan otthon lehet hagyni.

Orvosmeteorológia

  • Fronthatás: Nincs
  • Napsütéses órák száma: 2 - 6 óra
  • UV sugárzás: Mérsékelt

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Országos Időjárás előrejelzés: csütörtök estig a nap is előbújik

Változó felhőzetre számíthatunk, kevesebb napsütés az ország északnyugati, északi harmadán valószínű. Kisebb csapadék inkább csak elvétve fordulhat elő. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13, 18 fok között várható. Késő estére többnyire 3, 10 fok közé hűl le a levegő.

Szinte csapadékmentes lesz a folytatás is a jövő hét közepéig. Vasárnap és hétfőn átmenetileg szárazabb és hidegebb levegő érkezik fölénk, az éjszakai fagyok is visszatérnek nagyobb területre.

Ajánljuk még, ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu