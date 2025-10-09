2 órája
Felhők lepik el Szabolcsot – búcsút inthetünk a napos időnek?
Szeszélyes arcát mutatja az ősz: egyszer süt a nap, majd hirtelen beborul az ég. Időjárásunk szeszélyes, mindenre érdemes felkészülni.
Az őszi napokban gyakran váltakozik a napsütés és a felhős idő, ma reggel is ilyen hangulatra ébredhettünk. Általában felhős, időszakosan borult időjárás valószínű csütörtökön, de emellett lehet számítani hosszabb-rövidebb napos periódusokra. Kisebb eső, zápor helyenként előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható, írja met.hu.
Változás áll be időjárásunkban
Szabolcs-Szatmár-Beregben is gyakran lesz erősen felhős az ég, de csak néhol fordulhat elő zápor. Az ÉNy-i szél egyre inkább megélénkül. Délután borult idő valószínű, de emellett lehet számítani hosszabb-rövidebb napos periódusokra. Határozottabban az esti óráktól csökkenhet északnyugat felől a felhőzet.
- Pénteken a ködfoltok megszűnését követően változóan felhős lesz az ég. Kicsi lesz az esély csapadékra. Az ÉNy-i szél nagy területen lesz erős. 19-20 fok köré erősödik a nappali felmelegedés.
- Szombaton a rétegfelhők zavarják az októberi napsütést, csapadék nem várható. Főleg a nap első felében lesz erős az ÉNy-i szél. 19 fok körüli értékeket mérhetünk.
- Vasárnap többórás napsütés és fátyolfelhők várhatók, eső nélkül. Az ÉNy-i szél élénk marad. 20 fok körüli vénasszonyok nyara jellegű idő valószínű.
Nyíregyháza térségében a következő két napban gyakran takarják majd felhők a napot, csak kevés helyen számíthatunk hosszabb napos időszakokra. Elsősorban északon, északkeleten és keleten alakulhat ki kisebb eső, futó zápor.
