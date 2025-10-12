Nem elég, hogy vége a hétvégének, ez vár ránk hétfőn!

Igazi őszies arcát mutatja az időjárás Nyíregyháza térségében és a megyében egyaránt. Ma estére nagyobb területen kiderül az ég, majd az éjszaka második felében észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, melyekből északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. A hajnali hőmérséklet Szabolcs-Szatmár-Beregben 8-9 fok körül várható.

Időjárás Nyíregyháza térségében és Szabolcs-Szatmár-Beregben: marad a borult, olykor esős idő hétfőn is

Fotó: szon.hu

Borongós időjárás Nyíregyháza és Szabolcs megye térségében

Hétfő délelőtt a változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisüt a nap. Helyenként – főként az északkeleti tájakon – előfordulhat gyenge eső, záporeső. A nappali hőmérséklet 12–15 fok között alakul. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden hasonlóan borús időre készülhetünk.

A HungaroMet vasárnap délutáni Facebook-posztjában azt írja, hogy hidegfront érkezik hétfőn, útját erős, viharos szél és csapadék kíséri, egészen a Kárpát-medencéig... A front mögötti hideg légtömeg megindul dél felé, a java a tőlünk keletre fekvő országokba zúdul be, de azért hazánkba is szivárog be kisebb mértékben. Ekkor jön a brit „fogaskerék”, ami a folytatásban is biztosítja az északias áramlást. Ebből a frontból se számítsunk említésre méltó csapadékra, de a beszivárgó hidegebb levegő miatt keddtől visszatérnek az éjszakai fagyok, azonban az ország legnagyobb részén várhatóan nem csökken 0 fok alá a hőmérséklet.