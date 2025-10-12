október 12., vasárnap

Miksa névnap

14°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

42 perce

Nem elég, hogy vége a hétvégének, ez vár ránk hétfőn!

Címkék#időjárás#Nyíregyháza#előrejelzés

A hétfő még viszonylag enyhének ígérkezik, de estére már érezhető lesz a közelgő hidegfront hatása. Az időjárás Nyíregyháza térségében is fordulóponthoz érkezik.

Munkatársunktól

Igazi őszies arcát mutatja az időjárás Nyíregyháza térségében és a megyében egyaránt. Ma estére nagyobb területen kiderül az ég, majd az éjszaka második felében észak felől kisebb-nagyobb felhőtömbök érkeznek, melyekből északkeleten néhol előfordulhat gyenge eső. A hajnali hőmérséklet Szabolcs-Szatmár-Beregben 8-9 fok körül várható. 

Mutatjuk, milyen lesz időjárás Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térségében!
Időjárás Nyíregyháza térségében és Szabolcs-Szatmár-Beregben: marad a borult, olykor esős idő hétfőn is
Fotó: szon.hu

Borongós időjárás Nyíregyháza és Szabolcs megye térségében

Hétfő délelőtt a változó mennyiségű felhőzet mellett általában néhány órára kisüt a nap. Helyenként – főként az északkeleti tájakon – előfordulhat gyenge eső, záporeső. A nappali hőmérséklet 12–15 fok között alakul. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint kedden hasonlóan borús időre készülhetünk.

A HungaroMet vasárnap délutáni Facebook-posztjában azt írja, hogy hidegfront érkezik hétfőn, útját erős, viharos szél és csapadék kíséri, egészen a Kárpát-medencéig... A front mögötti hideg légtömeg megindul dél felé, a java a tőlünk keletre fekvő országokba zúdul be, de azért hazánkba is szivárog be kisebb mértékben. Ekkor jön a brit „fogaskerék”, ami a folytatásban is biztosítja az északias áramlást. Ebből a frontból se számítsunk említésre méltó csapadékra, de a beszivárgó hidegebb levegő miatt keddtől visszatérnek az éjszakai fagyok, azonban az ország legnagyobb részén várhatóan nem csökken 0 fok alá a hőmérséklet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu