Valami különleges történik az időjárással a hét utolsó napján

Időjárás: a hétvége esősen borúsan indult Szabolcs-Szatmár-Beregben. A felhők mögül csak olykor-olykor bújt elő a nap. Vajon ugyanilyen melankólikus, őszi idő várható a hét utolsó napján is?

Időjárás: Jövő héten már fagyhat is

Időjárás: felhősből napos fellegek

A keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel - előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak. Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt. A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is, írja a met.hu.

Időjárás: napközben akár 21 fok is lehet

Napközben Nyíregyháza térségében 15-16 fok várható vasárnap

Vasárnap többnyire napos idő ígérkezik, helyenként megjelenő rétegfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A délutáni hőmérséklet 16 és 21 fok között alakulhat. A távolabbi kilátások:

Hétfőn észak felől megnövekszik a felhőzet, de csak elszórtan fordulhat elő zápor. Az északi, északnyugati szél megerősödik. 16–19 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Kedden a reggeli órákban még előfordulhat zápor, majd napközben csökken a felhőzet, és több helyen kisüt a nap. A legmagasabb hőmérséklet körülbelül 15 fok lesz.

Vasárnap fronthatás nem terheli a szervezetünket. A friss levegő és a séta javítja a vérkeringést és erősíti az immunrendszert a kellemes időben, ezért javasolt a kirándulás, túrázás, erdei séta.

A napokban mi is mutattunk önöknek csodaszép képeket a nyíregyházi erdőről: